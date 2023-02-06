6 февраля
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Жизнь

На Алтае опознали погибшего бойца СВО спустя год

В селе Новороманово в Калманском районе простились с земляком, младшим сержантом Владимиром Рожковым. Его не могли опознать почти год. Об этом сообщает администрация района.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Владимир родился в 1988 году. Он служил по контракту водителем-крановщиком инженерного отделения инженерно-технической роты 656 отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона.

Владимир получил статус ветерана боевых действий и имел боевые награды.

Владимир Рожков
Владимир Рожков
Администрация Калманского района

Житель Калманского района погиб 19 мая 2022 года при выполнении специальных боевых задач на территории ЛНР в зоне СВО. Долгое время он находился в розыске.

Только в феврале 2023 года удалось установить его личность по результатам ДНК и особым отметкам. Мать и родные погибшего участвовали в его опознании.

С Владимиром простились 5 февраля в Доме культуры в селе Новороманово.

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