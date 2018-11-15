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Жизнь
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На Алтае сняли на видео, как посетитель торгового центра сносит стеклянную витрину

В бийском ЦУМе недавно прошел ремонт, внутри торгового центра появились большие стеклянные витрины. С одним из посетителей торгового заведения такая витрина сыграла злую шутку — мужчина не заметил преграду и свалил стекло на пол. Этот момент попал в объектив камеры видеонаблюдения, пишет «Инцидент Бийск».

Шопинг.
Шопинг.
СС0.

Удивительно, что мужчине удалось не разбить витраж. Он поймал огромное стекло на лету и аккуратно положил на какой-то товар.

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