На Алтае сняли на видео, как посетитель торгового центра сносит стеклянную витрину

В бийском ЦУМе недавно прошел ремонт, внутри торгового центра появились большие стеклянные витрины. С одним из посетителей торгового заведения такая витрина сыграла злую шутку — мужчина не заметил преграду и свалил стекло на пол. Этот момент попал в объектив камеры видеонаблюдения, пишет «Инцидент Бийск».