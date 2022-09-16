18 сентября
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Жизнь

На Алтай-Коксе наградили лучших слесарей-ремонтников

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди слесарей-ремонтников.

Конкурс профессионального мастерства среди слесарей-ремонтников.
Конкурс профессионального мастерства среди слесарей-ремонтников.
АО "Алтай-Кокс"

За звание лучшего по профессии боролся 21 сотрудник цеха по ремонту коксохимического оборудования. Участникам необходимо было выполнить тестовые и практические задания, касающиеся требований охраны труда, общетехнических и специальных знаний, необходимых для выполнения работ по профессии.

Победители конкурса профессионального мастерства (тройка призеров).
Победители конкурса профессионального мастерства (тройка призеров).
АО «Алтай-Кокс»

Победителем стал Сергей Дубровко, слесарь-ремонтник 5-го разряда бригады по ремонту оборудования коксовых отделений. Второе место в конкурсе занял Сергей Светлаков, сотрудник участка по ремонту оборудования цеха улавливания. Третье — Руслан Губарев, слесарь-ремонтник участка по ремонту оборудования коксовых отделений. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Александру Чорбе, слесарю участка по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ. Грамоту профсоюзной организации Алтай-Кокса вручили Андрею Плохотскому. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Победители конкурса профессионального мастерства.
Победители конкурса профессионального мастерства.
АО «Алтай-Кокс»

Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, а также на развитие технического творчества металлургов, пополнение кадрового резерва и передачу производственного опыта.

До конца 2022 года на Алтай-Коксе соревноваться в профессиональном мастерстве будут машинисты вагоноопрокидывателя, электромонтеры, электрогазосварщики, аппаратчики коксохимического производства и лаборанты химанализа. Всего в течение года проводят девять конкурсов профмастерства.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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