18 июля
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Жизнь

На Алтай-Коксе обновили Галерею почета и отметили лучших сотрудников

На Алтай-Коксе провели мероприятия, посвященные Дню металлурга. На площади заводоуправления открыли обновленную Галерею почета, наградили лучшие структурные подразделения по результатам смотра-конкурса по благоустройству и назвали лидеров корпоративной спартакиады.

Лучшие сотрудники предприятия "Алтай-Кокс"
Лучшие сотрудники предприятия "Алтай-Кокс"
Фото : АО "Алтай-Кокс"

На предприятии провели торжественное собрание с награждением лучших сотрудников. Звание «Почетный металлург» получили начальник управления ремонтов Алексей Лысенко, старший машинист котельного оборудования ТЭЦ Александр Остермиллер и электромонтер электроцеха Василий Щеголихин. Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ вручили трем заводчанам. Медалью Алтайского края «За заслуги в труде» наградили машиниста коксовых машин Владимира Коновалова, слесаря по ремонту газотурбинного оборудования Владимира Гаращенко, начальника участка цеха автоматизации Сергей Щербакова. Всего к празднику более 200 работников наградили отраслевыми, российскими, краевыми и корпоративными наградами. На торжественном мероприятии выступили музыканты Барнаульского духового оркестра и краевые солисты. Все награжденные получили памятные подарки и премии.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/

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