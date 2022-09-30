На Алтай-Коксе определили лучших электромонтеров

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК ) прошел конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров электроцеха, участка сетей и подстанций, цеха автоматизации и ТЭЦ.

Победу одержал Антон Злобин, сотрудник электроцеха, электромонтер бригады по ремонту и обслуживанию электрооборудования коксового отделения № 2. Ему вручили диплом и денежную премию.

За звание лучшего по профессии боролись 16 сотрудников подразделений предприятия. Участникам необходимо было выполнить тестовые и практические задания, касающиеся требований охраны труда, общетехнических и специальных знаний, необходимых для выполнения работ по профессии.

Конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров. 2 этап. АО «Алтай-Кокс»

Второе место в конкурсе занял Сергей Шторк, электромонтер участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования углеподготовительного цеха. Третье — Евгений Юртайкин, электромонтер по испытаниям и изменениям цеха автоматизации. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Денису Балахонову. Грамоту первичной профсоюзной организации Алтай-Кокса вручили Александру Чудову. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Победители конкурса «Лучший электромонтер». АО «Алтай-Кокс»

Помимо девяти конкурсов профмастерства, в 2022 году на Алтай-Коксе пройдет конкурс «Молодой лидер». Он направлен на выявление инициативной молодежи, которая составит кадровый резерв предприятия. Для решения этих же задач, а также для формирования команды наставников, способных передать новым кадрам знание производственных и бизнес-процессов предприятия, предназначен конкурс «Наставник года».

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru