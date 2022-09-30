На Алтай-Коксе определили лучших электромонтеров

Победу одержал Антон Злобин, сотрудник электроцеха, электромонтер бригады по ремонту и обслуживанию электрооборудования коксового отделения № 2. Ему вручили диплом и денежную премию.
За звание лучшего по профессии боролись 16 сотрудников подразделений предприятия. Участникам необходимо было выполнить тестовые и практические задания, касающиеся требований охраны труда, общетехнических и специальных знаний, необходимых для выполнения работ по профессии.
Второе место в конкурсе занял Сергей Шторк, электромонтер участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования углеподготовительного цеха. Третье — Евгений Юртайкин, электромонтер по испытаниям и изменениям цеха автоматизации. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Денису Балахонову. Грамоту первичной профсоюзной организации Алтай-Кокса вручили Александру Чудову. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.
Помимо девяти конкурсов профмастерства, в 2022 году на Алтай-Коксе пройдет конкурс «Молодой лидер». Он направлен на выявление инициативной молодежи, которая составит кадровый резерв предприятия. Для решения этих же задач, а также для формирования команды наставников, способных передать новым кадрам знание производственных и бизнес-процессов предприятия, предназначен конкурс «Наставник года».
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru