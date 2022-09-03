На Алтайский край мчится магнитная буря

Магнитосфера 4 сентября будет возмущенной, а 5 сентября ожидается слабя магнитная буря.
После этого 6, 7, 9, 13 и 14 сентября магнитосфера продолжит возмущаться, а после этого выровняется.
Геомагнитное поле начнет возмущаться 4 сентября, а 5 сентября на край обрушится магнитная буря. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения.
Магнитосфера 4 сентября будет возмущенной, а 5 сентября ожидается слабя магнитная буря.
После этого 6, 7, 9, 13 и 14 сентября магнитосфера продолжит возмущаться, а после этого выровняется.
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