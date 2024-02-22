22 февраля
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Жизнь

На барнаульском вокзале встретят поезд с целинниками как 70 лет назад

В субботу, 1 марта, в Барнауле пройдет театрализованная реконструкция встречи первого поезда с целинниками, которые приехали в Алтайский край в 1954 году.

Железнодорожный вокзал.
Железнодорожный вокзал.
Михаил Хаустов

На перрон придет стилизованный вагон, из которого выйдут актеры, одетые в одежду того времени.

После этого состоится праздничный концерт. На мероприятии выступят руководители исполнительной и законодательной власти Алтайского края, работники сельского хозяйства.

Отмечается, что сам праздник будет посвящен Году семьи, потому что обычно на Целину приезжали молодые люди, которые создавали семьи.

В оформлении концерта используют ретротехника, транспаранты и лозунги времен освоения Целины.

Митинг-концерт пройдет у здания старого вокзала по адресу г. Барнаул, пл. Победы, 10Б. Начало праздника в 12:00. Приглашаются все желающие.

Справка

Первый поезд с целинниками прибыл в Барнаул в ночь с 28 февраля на 1 марта 1954 г. Поезд ожидала делегация молодежи от меланжевого комбината, заводов транспортного и тяжелого машиностроения, завода агрегатов, организаций и учреждений города.

На Целину приехали тысячи молодых людей из разных концов страны. Когда поезд прибыл, на перроне состоялся торжественный митинг, посвященный встрече новоселов. На нем приветствовали гостей, а также желали им освоиться на новом месте.

Сразу после митинга комсомольцы выехали по местам своей будущей работы.

Ранее сообщалось, что жителям Барнаула расскажут о том, как в городе возделывали целину.

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