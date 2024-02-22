На барнаульском вокзале встретят поезд с целинниками как 70 лет назад

На перрон придет стилизованный вагон, из которого выйдут актеры, одетые в одежду того времени.
После этого состоится праздничный концерт. На мероприятии выступят руководители исполнительной и законодательной власти Алтайского края, работники сельского хозяйства.
Отмечается, что сам праздник будет посвящен Году семьи, потому что обычно на Целину приезжали молодые люди, которые создавали семьи.
В оформлении концерта используют ретротехника, транспаранты и лозунги времен освоения Целины.
Митинг-концерт пройдет у здания старого вокзала по адресу г. Барнаул, пл. Победы, 10Б. Начало праздника в 12:00. Приглашаются все желающие.
Справка
Первый поезд с целинниками прибыл в Барнаул в ночь с 28 февраля на 1 марта 1954 г. Поезд ожидала делегация молодежи от меланжевого комбината, заводов транспортного и тяжелого машиностроения, завода агрегатов, организаций и учреждений города.
На Целину приехали тысячи молодых людей из разных концов страны. Когда поезд прибыл, на перроне состоялся торжественный митинг, посвященный встрече новоселов. На нем приветствовали гостей, а также желали им освоиться на новом месте.
Сразу после митинга комсомольцы выехали по местам своей будущей работы.
Ранее сообщалось, что жителям Барнаула расскажут о том, как в городе возделывали целину.
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