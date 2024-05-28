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Жизнь

На четыре года посадили главного инженера шахты «Листвяжная» за гибель 51 человека

Главного инженера шахты «Листвяжная» отправили в колонию на четыре года за гибель 51 человека. Об этом пишет Mash Siberia.

При вынесении приговора Анатолию Лобанову, суд учел время, проведенное им в СИЗО (день за полтора). Кроме того, его лишили права занимать административные должности.

Трагедия на шахте произошла в ноябре 2021 года: в результате аварии погиб 51 человек и более 100 пострадали.

Правоохранительные органы задержали Лобанова в числе первых. Ему было предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации автоматизированной системы, что привело к пожару из-за недостаточной подачи воздуха и скопления метана в шахте.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края устроил пожар в больнице.

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