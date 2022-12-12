На что обратить внимание 12 декабря: приметы и традиции Парамона Зимоуказателя

Традиции Парамона Зимоуказателя
Люди верили, что 12 декабря зима приходит в медвежьей шкуре и гуляет по крышам домов. Она будит хозяев домов, чтобы те успели затопить печь.
Печь зимой становилась главным оберегом дома. Она дарила важное тепло в суровые морозы, на ней можно было приготовить горячее кушанье. Потому печка была окружена различными поверьями.
Так считали, что за печкой живет хозяйственный и добрый дух воструха. Он следит, чтобы в доме ничего не пропало и не даст вору скрыться. А еще оберегает молодых девушек, их красоту и непорочность.
В этот день было принято ходить по соседям и друзьям и просить взаймы. Одалживали все, что угодно: еду, деньги, какую-то мелочь. Тот человек, который сможет взять что-нибудь в долг, будет весь год счастливым, здоровым и везучим.
Что нельзя делать 12 декабря?
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В этот день не стоит подметать или мыть пол — а то вместе с мусором можно вымести из дома финансовое благополучие и счастье.
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Запрещено идти на поводу вредных привычек.
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Не стоит подписывать важные документы и заниматься финансовыми переговорами — иначе все сделки сорвутся.
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Нельзя в Парамонов день стричь волосы детям младше 12 лет — можно состричь весь ум.
Приметы Парамонова дня
- Звезды яркие — к похолоданию, тусклые — к оттепели.
- Если снежные хлопья становятся крупными, то грядет потепление.
- Снегопад сулит хороший урожай хлеба в следующем году.
- Если заря багряная, то день будет ясный, но ветряный.
- Если на Парамона утро красное и ясное, то весь декабрь будет ясным.
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