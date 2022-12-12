12 декабря
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Жизнь

На что обратить внимание 12 декабря: приметы и традиции Парамона Зимоуказателя

На Руси 12 декабря отмечали Парамонов день, которого еще прозвали как Парамоном Зимоуказателем. Православная церковь вспоминает святого мученика Парамона. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Зима.
Зима.
СС0

Традиции Парамона Зимоуказателя

Люди верили, что 12 декабря зима приходит в медвежьей шкуре и гуляет по крышам домов. Она будит хозяев домов, чтобы те успели затопить печь.

Печь зимой становилась главным оберегом дома. Она дарила важное тепло в суровые морозы, на ней можно было приготовить горячее кушанье. Потому печка была окружена различными поверьями.

Так считали, что за печкой живет хозяйственный и добрый дух воструха. Он следит, чтобы в доме ничего не пропало и не даст вору скрыться. А еще оберегает молодых девушек, их красоту и непорочность.

В этот день было принято ходить по соседям и друзьям и просить взаймы. Одалживали все, что угодно: еду, деньги, какую-то мелочь. Тот человек, который сможет взять что-нибудь в долг, будет весь год счастливым, здоровым и везучим.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Что нельзя делать 12 декабря?

  • В этот день не стоит подметать или мыть пол — а то вместе с мусором можно вымести из дома финансовое благополучие и счастье.

  • Запрещено идти на поводу вредных привычек.

  • Не стоит подписывать важные документы и заниматься финансовыми переговорами — иначе все сделки сорвутся.

  • Нельзя в Парамонов день стричь волосы детям младше 12 лет — можно состричь весь ум.

Девушка зимой.
Девушка зимой.
СС0

Приметы Парамонова дня

  • Звезды яркие — к похолоданию, тусклые — к оттепели.
  • Если снежные хлопья становятся крупными, то грядет потепление.
  • Снегопад сулит хороший урожай хлеба в следующем году.
  • Если заря багряная, то день будет ясный, но ветряный.
  • Если на Парамона утро красное и ясное, то весь декабрь будет ясным.

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