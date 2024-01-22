22 января
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Жизнь

На iPhone появится замена Apple Pay

Apple предложила добавить на iPhone сторонние платежные системы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Apple.
Apple.
СС0

Отмечается, что компания Apple предложила принять на себя обязательства «по решению проблем конкуренции», которые связаны с доступом к NFC на iPhone. Поэтому компания одобрила предложение заменить Apple Pay.

При этом пользоваться NFC на iPhone смогут владельцы смартфонов с Apple ID, зарегистрированным в стране Европейской экономической зоны. Система должна действовать 10 лет. Apple согласилась на штраф в размере до 10% от мирового годового оборота при нарушении обязательства.

Когда точно появится новая функция, пока неизвестно.

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