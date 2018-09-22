На корпоратив в Барнаул приехали Маликов, Пельш и Валерия с мужем

Угольная компания «Талтэк» мощно отметила 20-летие в Барнауле, где имеет свое представительство. На праздник в краевую столицу прилетели звезды шоу-бизнеса. В соцсетях сообщают, что для гостей пели Дмитрий Маликов и Валерия, а также выступал Валдис Пельш. Финалом стал грандиозный салют на Речном вокзале, которым смогли полюбоваться жители центральной части города.

Организовала мероприятие Ольга Жуковская, руководитель шатра «Монблан». Гости были в восторге от вечеринки. Телеведущая Соня Сапрыкина пообщалась с продюсером Иосифом Пригожиным и назвала его «душкой». Также она взяла интервью у Валдиса Пельша и понастальгировала по его программе «Угадай мелодию»: «Его работа в кадре и подача никого не оставляли равнодушным, мне кажется, он был самым запоминающимся телеведущим в то время»!

Барнаул душевно встретил Дмитрия Маликова и Валерию. Певцы исполнили свои хиты и пообщались с публикой. Но на этом щедрость виновника торжества не закончилась. «Талтэк» позаботился о супер-шоу. Компания пригласила, например барнаульскую «Студию вкуса», которая продемонстрировала свою Молекулярная станция из настоящего льда на 150 персон.

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Место проведения праздника в сети не разглашается. Но с вероятностью 99,9% — это помещение нового итальянского ресторана «Пьяцца Италия» в здании Речного вокзала. Оно принадлежит «Талтэк», там в последнее время шел активный ремонт.

Представитель собственника, ресторанный продюсер Мария Дмитриева рассказывала СМИ, что это классический итальянский ресторан с видом на реку из панорамных окон. Также там будет детская комната и конференц-зал. Ориентировочная дата открытия для всех — вторая половина октября.

Праздник «Талтэка» со звездами шоу-бизнеса не первый в этом году в Барнауле. Например, летом одну из свадьб провел шоу-мен Дмитрий Нагиев. Имена новобрачных не назвали.

Что за «Талтэк»

Группа компаний ТАЛТЭК ведет свою историю на угольном рынке с 1998 года.

На сегодняшний день бизнес Группы компаний диверсифицирован и включает в себя такие направления, как добыча и реализация энергетических и коксующихся углей, транспортно-логистический комплекс, вагоноремонтное предприятие в Алтайском крае.

В рамках принятого плана стратегического развития Группа компаний предполагает к 2018 году выйти на плановую мощность в объеме 6 млн. тонн угля в год.

Мария Дмитриева сообщала, что у «Талтэк» много планов на развитие в Барнауле.

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