25 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На обратную сторону Луны упадет ступень ракеты Илона Маска

Вторая ступень ракеты Falcon 9 может упасть на Луну в ближайшее время, сообщает сайт проекта Project Pluto.

Лунное затмение
Лунное затмение
СС0

В 2015 году SpaceX запустила спутник Deep Space Climate Observatory на орбиту вокруг точки Лагранжа L1 системы Земля-Солнце.

Вторая ступень ракеты в ходе этой миссии приобрела скорость, чтобы избежать падения на Землю, но слишком маленькую, чтобы покинуть систему Земля-Луна и стать спутником Солнца.

Теперь любители, наблюдающие за космическими объектами, обнаружили, что в скором времени вторая ступень должна столкнуться с Луной, пишет Газета.Ru.

В основе их расчетов лежат данные о спутниках от Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, которые есть в открытом доступе. К этим данным энтузиасты добавляют свои собственные вычисления.

По расчетам, ступень упадет 4 марта в районе лунного экватора с обратной стороны.

Ранее космонавт показал вид на лунное затмение с МКС.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость