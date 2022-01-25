На обратную сторону Луны упадет ступень ракеты Илона Маска

Вторая ступень ракеты Falcon 9 может упасть на Луну в ближайшее время, сообщает сайт проекта Project Pluto.

В 2015 году SpaceX запустила спутник Deep Space Climate Observatory на орбиту вокруг точки Лагранжа L1 системы Земля-Солнце.

Вторая ступень ракеты в ходе этой миссии приобрела скорость, чтобы избежать падения на Землю, но слишком маленькую, чтобы покинуть систему Земля-Луна и стать спутником Солнца.

Теперь любители, наблюдающие за космическими объектами, обнаружили, что в скором времени вторая ступень должна столкнуться с Луной, пишет Газета.Ru.

В основе их расчетов лежат данные о спутниках от Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, которые есть в открытом доступе. К этим данным энтузиасты добавляют свои собственные вычисления.

По расчетам, ступень упадет 4 марта в районе лунного экватора с обратной стороны.

Ранее космонавт показал вид на лунное затмение с МКС.