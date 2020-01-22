На осужденного томского генерала МЧС завели еще одно дело

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по Томской области Михаила Бегуна, сообщает Legal Report .

Бегуна обвиняют в превышении полномочий. Якобы он «всем подряд» выдавал лицензии на работу с пожарной безопасностью. Выяснилось, что у одной из таких фирм нет даже необходимой техники и оборудования, но есть разрешение и клиенты.

«Первое заседание по этому делу не состоялось, так как на него не явился адвокат подсудимого», — пишет издание.

Сейчас Бегун находится в колонии строгого режима, его признали виновным в том, что после пожара в ТРЦ «Зимней вишне» в Кемерово он «обложил данью» местных предпринимателей.

За получение взятки в крупном размере Бегуна осудили на 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 900 тыс. рублей. Кроме того, его лишили генеральского звания.

Правоохранительные органы занимались изучением его деятельности на посту главы томских спасателей. И выявили превышение должностных полномочий.

Михаил Бегун возглавлял ГУ МЧС по Томской области с 2016 года, в подразделениях министерства работал с 2003 года.