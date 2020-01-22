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Жизнь

На осужденного томского генерала МЧС завели еще одно дело

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по Томской области Михаила Бегуна, сообщает Legal Report.

Бывший глава ГУ МЧС по Томской области Михаил Бегун.
Бывший глава ГУ МЧС по Томской области Михаил Бегун.
old.70.mchs.ru.

Бегуна обвиняют в превышении полномочий. Якобы он «всем подряд» выдавал лицензии на работу с пожарной безопасностью. Выяснилось, что у одной из таких фирм нет даже необходимой техники и оборудования, но есть разрешение и клиенты.

«Первое заседание по этому делу не состоялось, так как на него не явился адвокат подсудимого», — пишет издание.

Сейчас Бегун находится в колонии строгого режима, его признали виновным в том, что после пожара в ТРЦ «Зимней вишне» в Кемерово он «обложил данью» местных предпринимателей.

За получение взятки в крупном размере Бегуна осудили на 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 900 тыс. рублей. Кроме того, его лишили генеральского звания.

Правоохранительные органы занимались изучением его деятельности на посту главы томских спасателей. И выявили превышение должностных полномочий.

Михаил Бегун возглавлял ГУ МЧС по Томской области с 2016 года, в подразделениях министерства работал с 2003 года.

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