На отправку гуманитарной помощи алтайским бойцам в зону СВО направлено почти 10 млн рублей

За прошедший год региональным отделением «Единой России» только на отправку грузов для участников специальной военной операции из Алтайского края и помощь подшефному району ЛНР было направлено около 10 млн рублей.

Для бойцов различных подразделений отправили шесть автомобилей, запчасти, технику и оборудование, а также личные посылки, мед, сухпайки и многое другое.

Очередную партию гуманитарного груза отправили из Барнаула на прошлой неделе. Автомобили, технику, оборудование и посылки доставят в Луганск и Донецк, где их заберут военнослужащие.

Как рассказал заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания, региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Денис Голобородько, формировали груз волонтеры движения «Добрая воля 22», отправку организовали за счет средств Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Средства сюда перечисляют крупные предприятия края, предприниматели, депутаты и все неравнодушные жители.

Для бойцов различных подразделений отправили шесть автомобилей, запчасти, технику и оборудование, а также личные посылки, мед, сухпайки и многое другое. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Нам и волонтерам регулярно поступают различные заявки от наших бойцов, стараемся помочь по мере возможности. У нас налажено эффективное взаимодействие с разными общественными объединениями. В сборе груза участвуют волонтеры, активисты из городов и районов края. А главное, очень важно, что мы отправляем помощь адресно. Всегда получаем обратную связь от наших ребят, — сказал Денис Голобородько.

Он также добавил, что за полгода при участии регионального отделения «Единой России» отправлено 12 фур с гуманитарной помощью в Славяносербский район ЛНР. А вместе с волонтерами и общественниками для военнослужащих на передовую отправлено более 40 автомобилей, а также техника, оборудование, снаряжение и многое другое.

Помощь в погрузке оказали курсанты военной кафедры АлтГТУ, а также «Молодая гвардия Единой России». Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

По словам организатора сообщества помощи добровольцам «Добрая воля 22» Инны Руш, к сбору посылок подключается все больше участников. В этот раз для бойцов различных подразделений отправили шесть автомобилей, запчасти, технику и оборудование, а также личные посылки, мед, сухпайки и многое другое. Помощь в погрузке оказали курсанты военной кафедры АлтГТУ, а также «Молодая гвардия Единой России».

Помощь в погрузке оказали курсанты военной кафедры АлтГТУ, а также «Молодая гвардия Единой России». Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Всего с начала 2023 года на счет Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития поступило более 20 млн рублей. Все они потрачены на поддержку алтайских бойцов в зоне СВО и помощь членам их семей.