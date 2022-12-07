На принудительные экоработы могут отправить вандалов, разрисовывающих горы на Алтае

Виктория Абрамченко в своем выступлении на форму «Мы вместе» затронула экологический проект «Чистый Алтай».
Его участники очищают скалы от надписей вандалов, чтобы вернуть им первозданный вид. Для этого они отправляют в горы с пескоструйной установкой.
По мнению Абрамченко, для эффективной борьбы с вандалами, нужно в кодексе об административных правонарушениях ввести принудительные экоработы.
«Получится быстрый результат через тяжелую работу тех, кто занимается таким вандализмом», — сказала она.
По словам вице-премьера РФ, каждый десятый россиянин заботится об окружающей среде. Так, в 2022 году на субботники вышли 5 млн человек, 3 млн граждан высадили деревья в рамках международной акции «Сад Памяти».
1,2 млн человек участвовали в акциях по уборке прибрежных территорий «Вода России». А волонтеры со всей страны, участвующие в проекте «Чистая Арктика», собрали более 5 тыс. тонн отходов за два года.
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