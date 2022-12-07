На принудительные экоработы могут отправить вандалов, разрисовывающих горы на Алтае

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко считает, что надо на законодательном уровне ввести принудительные экологические работы для вандалов, вредящих природе. Особенно это касается алтайских гор, которые разрисовывают туристы. Об этом сообщает ТАСС .

Виктория Абрамченко в своем выступлении на форму «Мы вместе» затронула экологический проект «Чистый Алтай».

Его участники очищают скалы от надписей вандалов, чтобы вернуть им первозданный вид. Для этого они отправляют в горы с пескоструйной установкой.

По мнению Абрамченко, для эффективной борьбы с вандалами, нужно в кодексе об административных правонарушениях ввести принудительные экоработы.

«Получится быстрый результат через тяжелую работу тех, кто занимается таким вандализмом», — сказала она.

По словам вице-премьера РФ, каждый десятый россиянин заботится об окружающей среде. Так, в 2022 году на субботники вышли 5 млн человек, 3 млн граждан высадили деревья в рамках международной акции «Сад Памяти».

1,2 млн человек участвовали в акциях по уборке прибрежных территорий «Вода России». А волонтеры со всей страны, участвующие в проекте «Чистая Арктика», собрали более 5 тыс. тонн отходов за два года.