7 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На принудительные экоработы могут отправить вандалов, разрисовывающих горы на Алтае

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко считает, что надо на законодательном уровне ввести принудительные экологические работы для вандалов, вредящих природе. Особенно это касается алтайских гор, которые разрисовывают туристы. Об этом сообщает ТАСС.

Как портят алтайские горы. Элекмонар, 20 августа 2017 года.
Как портят алтайские горы. Элекмонар, 20 августа 2017 года.
Василий Кукса

Виктория Абрамченко в своем выступлении на форму «Мы вместе» затронула экологический проект «Чистый Алтай».

Его участники очищают скалы от надписей вандалов, чтобы вернуть им первозданный вид. Для этого они отправляют в горы с пескоструйной установкой.

По мнению Абрамченко, для эффективной борьбы с вандалами, нужно в кодексе об административных правонарушениях ввести принудительные экоработы.

«Получится быстрый результат через тяжелую работу тех, кто занимается таким вандализмом», — сказала она.

По словам вице-премьера РФ, каждый десятый россиянин заботится об окружающей среде. Так, в 2022 году на субботники вышли 5 млн человек, 3 млн граждан высадили деревья в рамках международной акции «Сад Памяти».

1,2 млн человек участвовали в акциях по уборке прибрежных территорий «Вода России». А волонтеры со всей страны, участвующие в проекте «Чистая Арктика», собрали более 5 тыс. тонн отходов за два года.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость