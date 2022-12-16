На пути в Барнаул встретят Новый год в самолете большинство путешественников

Больше всего россиян, путешествующих по стране, встретят Новый год в воздухе на пути в Барнаул: 9,7% от всех авиазаказов, оформленных в город на зимние каникулы, пишет Газета.Ru.
В тройку направлений попали Омск — в город-миллионник в ночь на первое января полетят 5,4% клиентов сервиса, Новосибирск с долей 3,4%.
Также в список вошли Иркутск (3,1%), Красноярск (2,4%), Уфа (1,7%), Екатеринбург (1,1%), Самара (1,0%), Москва (0,4%) и Сочи (0,2%).
В поездах новогоднюю ночь проведут россияне, следующие в Киров, Симферополь, Адлер, Казань, Сочи, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москву.
Ранее депутат призвал запретить чиновникам выезд за границу на Новый год.
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