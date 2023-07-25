На родине алтайской мраморной говядины появится еще кое-что

Как рассказал altapress.ru заместитель главы администрации Целинного района Андрей Артамонов, проект спортивного комплекса готов и прошел все необходимые согласования.
Заявка на включение в государственную программу подана на будущий год. Изначально планировалось, что в Дружбе будет построен бассейн. Однако из-за изменившихся условий финансирования еще в 2019 году проект пришлось пересмотреть.
Спортивный комплекс предлагается небольших размеров с универсальным залом, тренерскими помещениями и раздевалками. Стоимость объекта составляет около 100 млн рублей.
Располагаться спортивный комплекс будет рядом с местной школой. В этом году в ней проводят капремонт, за 50 млн рублей меняют кровлю.
Что уже строится
Новый жилой микрорайон в Дружбе начали обустраивать несколько лет назад по программе комплексного развития сельских территорий - провели электричество, водопровод, построили котельную. Всего здесь будет 42 участка.
В 2021 году приступили непосредственно к строительству жилья. Сейчас часть домов уже готовы и заселены. Есть заявки на 2023 и 2024 годы.
Микрорайон в Дружбе необычен тем, что включает в себя муниципальное жилье, которое возводится за госсчет и передается местным жителям по договору социального найма.
Средняя стоимость дома с отделкой, мебелью и подведенными коммуникациями составляет около 7 млн рублей.
Жить в них будут работники агропромышленного комплекса и социальной сферы Целинного района, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий.