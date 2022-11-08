На светлой стороне силы. Как в Барнауле выглядит «джедайская» стела ночью и откуда ее видно

Стелу теперь хорошо видно издалека. «Столб» света вызывает у некоторых горожан позитивную ассоциацию со «Звездными воинами». «Город под защитой», — шутят они.
Поп-культурные ассоциации у читателей также вызывает и само оформление стелы — черно-белые рисунки, изображающие трудовой героизм Барнаула: «будто комикс о наших супергероях».
Напомним, что сооружение спроектировал скульптор Денис Стритович. Под его авторством подобные стелы установили в Новосибирске, Тюмени, Кирове, Иркутске, Ульяновске, Самаре и других городах России. Это не типовой проект, но объединяющие черты — графика и подсветка — есть у каждой работы.