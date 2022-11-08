8 ноября
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Жизнь

На светлой стороне силы. Как в Барнауле выглядит «джедайская» стела ночью и откуда ее видно

Мы показывали стелу «Город трудовой доблести» недостроенной — в ясный день, собранной — в тумане. Теперь пришло время ночи. Яркий бело-желтый силуэт сооружения некоторым читателям уже напомнил «световой меч» — оружие добрых джедаев из киновселенной «Звездные войны». Узнайте, какие ассоциации он может вызвать у вас, в фоторепортаже altapress.ru

Стела "Город трудовой доблести" ночью.
Стела "Город трудовой доблести" ночью.
Дмитрий Лямзин.

Стелу теперь хорошо видно издалека. «Столб» света вызывает у некоторых горожан позитивную ассоциацию со «Звездными воинами». «Город под защитой», — шутят они.

Поп-культурные ассоциации у читателей также вызывает и само оформление стелы — черно-белые рисунки, изображающие трудовой героизм Барнаула: «будто комикс о наших супергероях».

Напомним, что сооружение спроектировал скульптор Денис Стритович. Под его авторством подобные стелы установили в Новосибирске, Тюмени, Кирове, Иркутске, Ульяновске, Самаре и других городах России. Это не типовой проект, но объединяющие черты — графика и подсветка — есть у каждой работы.

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