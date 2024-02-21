Десятый юбилейный «Платоновский бал» с кринолинами и тайнами купеческой усадьбы

В санатории «Сосновый бор», в селе Зудилово, на территории исторической усадьбы купца Платонова прошел 10-й юбилейный бал.

Платоновские балы в «Сосновом бору» проводятся с 2015 года и уже стали традицией. Более 100 гостей из городов Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской областей и Республики Алтай собрались на это уникальное мероприятие.

Романтическим духом 19-го века была пронизана атмосфера события. С вечера пятницы прошли «Платоновские вечёрки», гости знакомились друг с другом, танцуя польку-знакомств, играли в старинную бальную игру «Ручеёк», примеряли ретро-наряды.

Субботняя программа шла весь день. Для гостей бала и отдыхающих санатория провели историческую экскурсию по усадьбе купца Платонова с дегустацией «китайского яблочка» и знаменитых Платоновских пирогов.

Следующим этапом стали мастер-классы, где желающие разучивали элементы бальных танцев под руководством клуба старинного танца «Ползунов». Дамам предложили создать бальный образ с вечерним макияжем и почувствовать себя барышней 19-го века. Светскую вечеринку предваряли звуки скрипки, шампанское, фотозоны в стиле ретро.

Бал открыл Николай Ушаков, генеральный директор «Соснового бора». Он тепло поприветствовал участников и отметил важность сохранения традиций гостеприимства, которыми славилась усадьба Платонова.

Кульминацией праздника стали бальные номера, романсы в исполнении Дарьи Колесниковой и Андрея Кадулина, розыгрыш призов от санатория, где главным призом стал «Тур выходного дня» в доме купца Платонова.

10-й юбилейный «Платоновский бал». Фото предоставлено санаторием «Сосновый бор».

На бал приехала правнучка купца — Ольга Валерьевна Лонтьева с внуками. Она была впечатлена размахом события и пожелала санаторию процветания.

Ольга Валерьевна Лонтьева. Фото предоставлено санаторием «Сосновый бор».

Не обошлось без тайн. Гостям предстояло разгадать основную тайну Платоновской усадьбы — где спрятаны богатства. В квесте гостям помогал иллюзионист Виктор Першаков, вызывая восторг у зрителей. Финальным аккордом стало появление на карте места нахождения богатств.

10-й юбилейный «Платоновский бал». Фото предоставлено санаторием «Сосновый бор».

«Сосновый Бор» будет ожидать своих постоянных и новых гостей на следующем Платоновском балу в 2025 году.

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