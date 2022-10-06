На церемонии вручения Russian Creative Awards покажут первую в мире оперу о креативных индустриях

Продолжается прием заявок на участие во II Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. На победу в премии претендует уже свыше 600 проектов из более чем 50 регионов России. Торжественная церемония вручения премии пройдет 1 декабря в концертном зале «Зарядье» в формате уникальной оперной постановки мирового уровня. Об этом рассказали на прошедшей пресс-конференции представители Администрации Президента России, организаторы и члены жюри премии, а также участники творческой группы церемонии награждения. Заявочная кампания продлится до середины октября — подать заявку на соискание высшей награды в сфере креативных индустрий можно на сайте www.rc-awards.ru .

В пресс-конференции приняли участие заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, руководитель Роскультцентра, директор форума «Российская креативная неделя» и Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Марина Абрамова, член оргкомитета премии, генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин, режиссер церемонии награждения Юрий Квятковский и члены жюри премии — президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий и руководитель Школы управления СКОЛКОВО Александр Ким. В ходе мероприятия организаторы и эксперты обсудили актуальность премии для развития сферы креативных индустрий, творческую концепцию церемонии награждения и ход заявочной кампании.

Открыл мероприятие Александр Журавский, отметивший значимую роль премии в развитии креативной экономики России. «Премия позволяет нам выявлять своих героев и показывать самых талантливых и креативных людей, способных претворять в жизнь по-настоящему интересные проекты, открывая новые национальные возможности и достижения. Это действенный механизм, который формирует общественные инициативы, популяризирует отрасль и вовлекает в нее все новых людей», — заявил он.

Как рассказала в своем выступлении директор премии Марина Абрамова, за месяц этапа приема заявок, который продлится в этом году до 16 октября, на премию было подано уже свыше 600 заявок из более чем 50 регионов России. «Это почти на 20% выше показателя прошлого года за аналогичный период. Обусловлено это во многом тем, что номинировать проекты теперь могут не только организации и компании, но и физические лица. Конкурс открыт для всех».

Марина Абрамова. Фото предоставлено организатором

«Russian Creative Awards создает фундамент для развития креативных индустрий в России, формируя уникальную базу кросс-отраслевых проектов и представляя лучшие интеграционные решения искусства и креативного бизнеса. Номинанты премии и их проекты являются, с одной стороны, продуктами нашего культурного многообразия, а с другой — они демонстрируют самые прогрессивные современные технологии», — подчеркнула Абрамова.

Итоги Премии будут подведены 1 декабря в ходе грандиозной церемонии награждения в московском концертном зале «Зарядье», который превратится в пантеон для новых героев креативных индустрий.

«Участники и гости церемонии награждения увидят уникальную оперную постановку про креативные индустрии. Сейчас пишется эксклюзивное либретто, это будет ни на что не похожее действие», — сообщила Марина Абрамова.

Илья Бачурин. Фото предоставлено организатором

Подробнее о церемонии награждения рассказали Илья Бачурин, представитель оргкомитета премии и театральный режиссер Юрий Квятковский.