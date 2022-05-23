На 63% увеличено кредитование сезонных работ алтайских фермеров

Россельхозбанк на Алтае нарастил объемы финансирования сезонных работ. В Алтайском крае и Республике Алтай с начала года выдано на эти цели 3,4 млрд рублей, что на 1,3 млрд, или на 63%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди заемщиков, реализующих амбициозные аграрные планы на сезон, крестьянско-фермерское хозяйство Анатолия Иванова, которое почти тридцать лет занимается выращиванием зерновых культур. Фермер планирует предлагать будущим клиентам вместе с семенами и технологии их возделывания.

Сразу три посевных комплекса работают в полях косихинского фермера Анатолия Иванова. Основные культуры — яровая пшеница, рапс, лен, подсолнечник, гречиха.

«Россельхозбанк — это единственный банк, с которым я сотрудничаю сейчас, и нашим партнерским отношениям уже больше 15 лет. Вся современная сельскохозяйственная техника в хозяйстве была приобретена благодаря участию Россельхозбанка. Сейчас на наших полях работают самые передовые машины мирового уровня. Мы реализовали крупные инвестиционные проекты. Берем и короткие кредиты на проведение посевной, уборочной кампаний. Льготные кредиты от Россельхозбанка я считаю лучшим инструментом для развития» — рассказал Анатолий Иванов, глава КФХ из Косихинского района, известный в Алтайском крае аграрий.

Кроме этого, Анатолий Иванов решил на базе своего хозяйства построить современный семеноводческий завод. Агроном по образованию, кандидат наук, всю жизнь проработавший на земле считает это направление экономически перспективным. Он опроверг сообщения о тотальной зависимости российских сельхозтоваропроизводителей от импортных семян.

«Сейчас на российском рынке более 60% процентов семян имеет отечественное происхождение. В нашем хозяйстве используются преимущественно сорта российской селекции и только несколько импортных гибридов подсолнечника и рапса. Мы сами не первый год ведем работы по районированию высокопродуктивных сортов зерновых и кормовых культур», — рассказал Анатолий Иванов.

В первую очередь Анатолий Николаевич планирует заняться озимыми культурами, потому что выращивает их давно, накопил огромный опыт и имеет хорошие результаты: на отдельных участках урожайность озимой пшеницы в его хозяйстве достигает 70 ц/га. Поэтому в планах предлагать будущим клиентам вместе с семенами и технологии их возделывания.

«Мы планируем брать семена из научно-исследовательских институтов, а здесь уже заниматься их репродукцией. Дальше семена будем доводить до товарной кондиции: обрабатывать, протравливать, фасовать и продавать хозяйствам», — уточнил фермер.

Проект планируется реализовать в течение двух-трех лет, работы уже начались. Общий объем собственных инвестиций в проект Анатолий Иванов оценивает примерно в сотню миллионов рублей.

Крестьянско-фермерское хозяйство Анатолия Иванова На базе хозяйства с 1994 года совместно с учеными и студентами Алтайского государственного аграрного университета ведутся опытные работы по выращиванию и районированию зерновых и кормовых культур. Предприятие оснащено современной сельскохозяйственной техникой, комплексом очистки и сушки зерна. Налажено производство гранулированных азотных удобрений.