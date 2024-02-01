1 февраля
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Жизнь

На вертолете за рыбой, место силы у бурной реки: корреспондент altapress.ru поделился фотовпечатлениями от каникул в Хакасии

Корреспондент altapress.ru Татьяна Зарва решила достойно проводить зиму на своей малой родине. И отправилась за новыми впечатлениями и ностальгией в Хакасию.

Зима в Хакасии.
Зима в Хакасии.
Зарва Татьяна

Небольшое путешествие в сибирский регион и фото оттуда — чем не экскурсия.

Полноводная река

Река Енисей одна из самых полноводных рек мира. Она протекает через Республику Тыва, Хакасию и Красноярский край.

"Мне с детства удавалось любоваться красотами речной природы, ловить мальков в ледяной воде, наблюдать за быстрым течением, а летом мочить там ноги, с визгами от холода выбегая из реки. Один раз удалось побывать с дедушкой на рыбалке, он тогда рано меня поднял, отвез далеко от дома. Но мне было скучно сидеть и следить когда «клюнет». Так сорвалась дедушкина рыбалка, приехали мы домой с пустым ведром", — вспоминает Татьяна.

На вертолете за уловом

Дедушка рассказал, как он в молодости с друзьями часто выбирался на рыбалку. Даже летали к рыбным местам на вертолете.

Пар над Енисеем

Недавно вновь пришла на «место силы» любого жителя Хакасии — берег Енисея. Пар летал над рекой, и рыбаки стояли с удочками на берегу реки. Дедушка отметил — сейчас в Саяногорске рыбы толком не встретишь, ей негде нерестится.

Но рыболовы не отчаиваются.

Место силы

Сила любого хакаса — в степных красотах, реке и горах. Стоять у реки с бурным течением, наблюдать за сменяемостью сезонов, глядеть на горы и пересчитывать колосья на пути... Медитация.

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