На восстановление пруда в парке «Изумрудный» направят 60 млн рублей

В этом году в парке «Изумрудный» выполняется восстановление пруда и благоустройство прилегающей территории .

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев совместно с председателем Барнаульской городской Думы Галиной Буевич, главой администрации Октябрьского района Юрием Асеевым, руководителем КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владиславом Вакаевым, депутатами Барнаульской городской Думы, представителями проектной и подрядной организаций обсудили ход работ третьего этапа благоустройства зеленой зоны.

В настоящее время в «Изумрудном» идет расчистка котлована пруда, который стоял без воды с 2018 года. Работы выполняет подрядная организация «Русстрой».

Проектировщики рассказали, что в ходе восстановления пруда будет проведена очистка дна от мусора, выполнено устройство гидроизоляции днища водоема, так как в ходе обследования было выявлено ее нарушение. Также проектом предусмотрена отсыпка дна, устройство очистных сооружений. Система фильтрации позволит производить как механическую, так и биологическую очистку воды. По итогам восстановления пруда его глубина составит 1,2 метра.

Как говорит архитектор Максим Максименко, значительно преобразится и прилегающая территория. По периметру будет выполнено мощение плиткой, склоны пруда озеленят естественным газоном, появятся набережные, пирс и удобный спуск к воде. На острове появится новая беседка, скамейки и озеленение, а при реконструкции мостов принято решение сохранить кованое ограждение — его отреставрируют.

По словам Антона Шеломенцева, восстановление пруда — это долгожданное событие для жителей города, так как с момента благоустройства парка очень часто поступали вопросы и предложения именно о необходимости возродить водоем.

«В этом году на его восстановление направлено порядка 60 млн рублей, что составляет 60% от общего объема финансирования, предусмотренного на 2022 год. Предварительно организацией, занимающейся непосредственно гидрологией, был сделан достаточно серьезный проект, которым предусмотрено выполнение всех необходимых этапов и видов работ. В целом, внешний облик пруда поменяется, он станет более естественным. При этом здесь будут возможны прогулки на лодках и катамаранах», — рассказал замглавы.

Восстановление пруда и благоустройство территории в парке «Изумрудный». Фото: Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул»

Антон Шеломенцев отметил, что в 2022 году в Барнауле ведется благоустройство еще двух значимых общественных объектов: парка «Юбилейный» и набережной Речного вокзала. Там уже выполнен основной объем работ. Кроме того, скоро появится небольшой сквер на улице Чкалова около медицинского университета.

«В целом администрацией уделяется большое внимание озеленению города. Это касается не только благоустройства общественных территорий, но и учитывается при развитии инфраструктуры, в том числе дорожной. Только при строительстве шести дорог осенью будет высажено 600 деревьев», — уточнил он.

Восстановление пруда и благоустройство территории в парке «Изумрудный». Фото: Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул»

Галина Буевич отметила, что для горожан этот парк — точка притяжения, куда барнаульцы приезжают с разных районов города.

«Парк сейчас на наших с вами глазах получает вторую жизнь — это прекрасно. Для многих поколений барнаульцев пруд всегда был знаковым местом. Находясь здесь, невозможно не говорить об озеленении города в целом. Действительно, благоустройство парка показало, что заинтересованность всех сторон: горожан, представителей администрации и общественности — позволяет притворять в жизнь такие масштабные проекты и двигаться дальше. Сегодня крайне важно сказать, что депутаты ставят вопрос о том, чтобы прорабатывать механизмы сохранения зеленых зон. Речь идёт не только о парке, а о тех общественных пространствах, которые появились в городе благодаря национальному проекту, региональным и городским программам — задача не просто реализовать проект, а еще направить все усилия на его дальнейшее преображение».

Проект благоустройства территории в парке «Изумрудный». Фото: Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул»

Согласно контракту, завершить все работы подрядчик должен до конца 2022 года, однако основные виды работ будут выполнены летом и осенью — до наступления морозов.

Руководитель парка Владислав Вакаев отметил: благодаря тому, что парк постоянно преображается, его популярность постоянно растет: ежемесячная посещаемость парка составляет 150−200 тысяч человек.

Напомним, возрождение парка «Изумрудный» началось в 2019 году — были снесены старые деревья и посажены новые, сделаны велодорожки, обновлено покрытие на аллеях, сделано освещение, установлены скамейки. Также в парке за последние два года появились две детские площадки. Есть закрытая территория для выгула и дрессуры собак. Большой популярностью пользуется территория у входа в парк — там установили сцену и проводят праздники и дискотеки.

Источник: https://barnaul.org