Набережная обрастает скверами. Новую зеленую зону начинают обустраивать в Барнауле

Дендроплан для будущей зеленой зоны разработал НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко.
В соответствии с ним рабочие приступили к сносу сухостойных аварийных деревьев.
Затем на территории высадят 117 новых деревьев и кустарников.
Кроме того, в будущей зеленой зоне появятся велодорожки, тротуары, газоны, скамейки и урны, уличные фонари и система видеонаблюдения.
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