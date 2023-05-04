4 мая
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Жизнь

Набережная обрастает скверами. Новую зеленую зону начинают обустраивать в Барнауле

Подрядчик приступил к благоустройству сквера на ул. Приречной, сообщают в мэрии Барнаула.

Сквер на ул. Приречная.
Сквер на ул. Приречная.
barnaul.org

Дендроплан для будущей зеленой зоны разработал НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко.

В соответствии с ним рабочие приступили к сносу сухостойных аварийных деревьев.

Затем на территории высадят 117 новых деревьев и кустарников.

Кроме того, в будущей зеленой зоне появятся велодорожки, тротуары, газоны, скамейки и урны, уличные фонари и система видеонаблюдения.

Место для прогулок обустроят за счет бюджета города и частных предпринимателей. Муниципальный контракт на работы заключили с компанией «Виарум».

Сдать готовый сквер планируют не позднее середины октября 2023 года.

Ранее в барнаульском парке «Изумрудный» закончили заполнять пруд водой.

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