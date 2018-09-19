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Нагиев возмутился любителями лозунга «На Берлин»

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев жестко раскритиковал тех, кто использует воинственные лозунги «На Берлин» и «Можем повторить». Шоумен заявил, что такие высказывания являются проявлением агрессии, которая ему отвратительна.

Дмитрий Нагиев.
Дмитрий Нагиев.
instagram.com/nagiev.universal

Нагиев в интервью журналисту-блогеру Юрию Дудю коснулся проблемы воинственных настроений, свойственных некоторым россиянам.

В частности, он упомянул про «мультфильм» о российских ракетах, способных «долететь до штата Флорида» (речь идет о видео про новый ракетный комплекс «Сармат», кадры испытания которого были показаны во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию).

«Я этого не понимаю, как и надписей „На Берлин“, как и надписей „Можем повторить“. Что это, что это вообще? Кто ты такой, что ты хочешь это повторить?» — сказал Нагиев.

Телеведущий рассказал, как ходил на День Победы вместе со своим дедом, пишет ura.ru. По словам Нагиева, из уст ветеранов всегда звучал тост: «Чтоб не было войны».

«И вдруг ты едешь с надписью „На Берлин“, „41−45, можем повторить“… Ты чего, парень?» — возмутился Нагиев.

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