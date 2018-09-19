Нагиев возмутился любителями лозунга «На Берлин»

Нагиев в интервью журналисту-блогеру Юрию Дудю коснулся проблемы воинственных настроений, свойственных некоторым россиянам.
В частности, он упомянул про «мультфильм» о российских ракетах, способных «долететь до штата Флорида» (речь идет о видео про новый ракетный комплекс «Сармат», кадры испытания которого были показаны во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию).
«Я этого не понимаю, как и надписей „На Берлин“, как и надписей „Можем повторить“. Что это, что это вообще? Кто ты такой, что ты хочешь это повторить?» — сказал Нагиев.
Телеведущий рассказал, как ходил на День Победы вместе со своим дедом, пишет ura.ru. По словам Нагиева, из уст ветеранов всегда звучал тост: «Чтоб не было войны».
«И вдруг ты едешь с надписью „На Берлин“, „41−45, можем повторить“… Ты чего, парень?» — возмутился Нагиев.