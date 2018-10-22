Наглые и настойчивые: россияне назвали самых авторитетных журналистов

Исследовательская группа ЦИРКОН в рамках проекта «Образ журналиста в массовом сознании россиян» опубликовала список самых авторитетных журналистов, которых назвали опрошенные россияне.

Тройку лидеров возглавляют телеведущие с федеральных каналов «Первый» и «Россия 1» — Владимир Соловьев, Андрей Малахов и Владимир Познер.

Респондентам было предложено назвать имена наиболее уважаемых журналистов на телевидении, радио, в прессе и в интернете. Больше всего узнаваемых персон оказалось на телевидении. Радио, пресса и интернет сильно уступают по количеству упоминаний имен журналистов, поэтому показатели из этих отраслей нельзя рассматривать как статистически достоверные. Больше половины опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

При этом ни один из трех самых авторитетных журналистов не выполняет функции, которые респонденты назвали наиболее важными в профессиональной деятельности журналиста. Самыми значимыми с точки зрения населения оказались роли «информатора» (65%) и «комментатора» (43%), пишет Lenta.ru.

На просьбу назвать самых авторитетных журналистов респонденты чаще всего называли ведущих федеральных каналов «Первый» и «Россия 1». Соловьева назвали 178 человек (11,1%), Малахова — 131 (8,2%), Познера — 116 (7,2%), сообщает «Дождь».

Юрия Дудя упомянули 11 опрошенных, он оказался самым уважаемым среди интернет-журналистов. Среди пишущих журналистов лидируют Дмитрий Быков и Анна Политковская, их вспомнили по три человека.

«Так, Андрея Малахова скорее можно назвать „шоуменом“, в то время как лишь 9% населения считают развлекательную роль журналиста самой важной, Владимира Соловьева — „идеологом“ (11% назвали эту роль важнейшей), а Владимир Познер скорее выступает в роли „просветителя“ (22% респондентов ожидают от журналистов в первую очередь выполнения этой функции)», — подчеркнули авторы исследования.

По данным исследования, 79% респондентов считают, что российским журналистам свойственна смелость, 77% опрошенных выделяют чувство юмора как одно из качеств российских журналистов, 75% опрошенных выделяют упорство как одно из главных качеств, пишет РИА Новости.

Единственное отрицательное качество, которое приписывают журналистам большая часть опрошенных — наглость и назойливость.

77% опрошенных журналистов считают профессию дискредитированной.

При этом готовы доверять журналистам только 37% россиян. Среди тех, кто не пользуется интернетом, доверие журналистам выше — 48%, пишет «Дождь».

Результаты исследования отражают массовые представления россиян о профессии журналиста, его социальных ролях в обществе и личных качествах.

Исследование проводилось среди 1604 респондентов старше 18 лет.