Нагорный парк. Вторая история о том, как Барнаул лишается обаяния, а жители этого не замечают

Нагорный парк — место с богатой историей. Еще в XVIII веке на этом месте было кладбище, где похоронены многие известные жители Барнаула. Во время гражданской войны там расстреливали сторонников советской власти. А в 1930-х на горе открыли парк культуры и отдыха, который был местом притяжения вплоть до 90-х.
Дальше были годы запустения, и вот в 2016-м парк начали постепенно обновлять. Но итоговый результат, на взгляд барнаульцев, оказался неоднозначным. Один из главных спорных вопросов — этично ли восстанавливать парк на месте захоронений.
«Раньше все пеняли на советскую власть: вот разбили парк на кладбище. А сейчас что? Так что мы либо признаем, что парки на кладбищах — это зло, и убираем все подобные места. Либо соглашаемся, что это исторически обусловленный процесс, и никого больше не упрекаем», — высказывается по этому поводу историк и краевед Данил Дегтярев.
Он делится, что Нагорный парк ему больше нравился прежним: тихим, спокойным, даже немного диковатым. Это была более подходящая атмосфера для старого кладбища, и, по мнению Данила Дегтярева, ее стоило сохранить.
Максим Максименко, руководитель архитектурного бюро MDVA, согласен, что о прошлом Нагорного парка нужно помнить всегда. Но он предлагает другой вариант развития территории.
Команда по восстановлению парка «Изумрудный», куда входит и бюро MVDA, столкнулась с похожей проблемой. Было принято следующее решение: подняли историческую информацию и определили, где была граница кладбища. Эту зону определили для тихого отдыха, чтобы не «танцевать на костях». А уже за этой территорией разместили площадки с более активными функциями.
«В Нагорном парке можно было аналогичным образом зафиксировать мемориальную часть, а остальное пространство развивать. Тем более память места есть: горожане не забыли, как здесь посещали павильоны и катались на катамаранах. Главное — соблюдать баланс и учитывать интересы разных групп барнаульцев», — объясняет архитектор.
Но осуществить эти планы уже вряд ли удастся, ведь большую часть территории парка занял храм Иоанна Предтечи и сопутствующие постройки. Максим Максименко поясняет, что теперь там стало гораздо сложнее реализовать современные объекты, ведь церковь, скорее всего, будет против.
«Видимо, теперь кроме беседок и элементарного благоустройства тут не скоро что-то появится. Нагорный парк снова стал Нагорным кладбищем», — заключает архитектор.
Еще один вопрос к благоустройству территории — почему дореволюционная история парка особо подчеркнута, а советская — почти полностью уничтожена? Данил Дегтярев вспоминает, что, например, памятник Ленину не просто убрали, а сломали.
«Он, конечно, не нес художественной ценности, но его можно было переставить в другую часть парка как напоминание о том, что там была ВДНХ. Или взять то место, где был водоем. Там мог разместиться небольшой искусственный пруд, а вокруг — беседки и какие-то информационные стенды, рассказывающие о советском прошлом Нагорного», — предлагает историк.
Споры вызвала и лестница, ведущая туда со стороны Социалистического проспекта. Старую советскую конструкцию, которая для многих была символом Нагорного, не стали ремонтировать, а заменили на новую. Власти объяснили это так: во-первых, сооружение очень износилось, а во-вторых, необходимо было сделать склон более пологим, чтобы он не осыпался.
Активисты и архитектурное сообщество пытались повлиять на ситуацию, но так и не смогли отстоять историческую лестницу. Максим Максименко уверен, что можно было найти другое решение: если не реконструировать существующий объект, то, как минимум, повторить его силуэт и детали в новом.
Старая лестница — спроектирована известным барнаульским архитектором Виктором Казариновым. Была настоящим архитектурным произведением, частью комплекса входной группы на ВДНХ. Новая — по сути, просто инженерный объект, посредственно запроектированный и плохо реализованный, как говорит Максим Максименко.
Несмотря на противоречивые отзывы профессионалов, Нагорный парк стал популярным местом у барнаульцев. Но руководитель архитектурного бюро MDVA не считает это показателем качества проекта.
Скорее, причина в том, что в Барнауле попросту не хватает комфортных мест для прогулок и отдыха. Ведь до восстановления парка в краевой столице уже много лет не создавали никаких общественных пространств.
Что дальше
Это только вторая из семи историй об упущенных возможностях, и они, конечно, нагоняют тоску. Но архитектор и историк добавляют, что эти ошибки еще можно исправить, хотя бы частично. А новых потерь — не допустить.
Да, для этого понадобятся немалые средства и запрос общественности. Но, если первого пока нет, может, попробуем организовать второе?