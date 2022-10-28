Нам и не снилость. Тест: соотнесите «бабаек» и их сверхспособности

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Конец октября — время подумать о вечном, о жутком. Altapress.ru перечислит некоторые сверхспособности и «потребительские» привычки отечественных (и не очень) «бабаек», а вы попробуйте определить, чьи они.
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