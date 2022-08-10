Главное правило этого дня на Руси звучало так: «Прохоры-Пармены — не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается. День Прохора и Пармена был также праздником кузнецов, которых чествовали особенно. Эта профессия почиталась во все времена и во всех районах Руси.
Что нельзя делать 10 августа
- В этот день нельзя торговать, продавать что-либо, обменивать одно на другое. Если торговля не является профессией для человека, то не рекомендуется на этот день планировать продажу, обменивать одни вещи на другие.
- Нельзя в долг давать — удача и благополучие начнут из дома уходить.
- Нежелательно отправляться за покупками, особенно крупными, важными, дорогостоящими.
- Нельзя 10 августа менять место жительства или работу — окажется неудачным.
- Нельзя ругаться, повышать на кого-то голос, разводить сплетни, поддерживать слухи, осуждать — в будущем придется пострадать от грубости и слухов.
- За ягодами и грибами в лес нельзя ходить с плохим настроением или со злыми мыслями — домой придется вернуться с пустыми руками.
Народные приметы на 10 августа
- Ночное мерцание звезд и утренние тучи на небе — ожидается гроза.
- Муравьи в августе строят большие муравейники — к холодной зиме, которая рано наступит.
- Вороны, галки и грачи гуляют в траве — к скорому ненастью.
- Полевые мыши обжились внизу копны — осень будет сухая.
- Пчелиная матка раньше времени перестала откладывать яйца — зима будет ранняя и холодная.
- Перистые облака на горизонте, появившиеся с правой стороны от человека, стоящего лицом к ветру, предвещают затяжное ненастье, которое может начаться в течение 1−2 дней.