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Жизнь

Народные приметы на 10 августа — что нельзя делать в этот день

Согласно народному календарю, 10 августа отмечаются Прохоры — Пармены. В этот день православные поминают апостолов от семидесяти, выбранных учениками Иисуса Христа в числе семи диаконов. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Лес, природа.
Лес, природа.
pixabay.com/

Главное правило этого дня на Руси звучало так: «Прохоры-Пармены — не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается. День Прохора и Пармена был также праздником кузнецов, которых чествовали особенно. Эта профессия почиталась во все времена и во всех районах Руси.

Что нельзя делать 10 августа

  • В этот день нельзя торговать, продавать что-либо, обменивать одно на другое. Если торговля не является профессией для человека, то не рекомендуется на этот день планировать продажу, обменивать одни вещи на другие.
  • Нельзя в долг давать — удача и благополучие начнут из дома уходить.
  • Нежелательно отправляться за покупками, особенно крупными, важными, дорогостоящими.
  • Нельзя 10 августа менять место жительства или работу — окажется неудачным.
  • Нельзя ругаться, повышать на кого-то голос, разводить сплетни, поддерживать слухи, осуждать — в будущем придется пострадать от грубости и слухов.
  • За ягодами и грибами в лес нельзя ходить с плохим настроением или со злыми мыслями — домой придется вернуться с пустыми руками.

Народные приметы на 10 августа

  • Ночное мерцание звезд и утренние тучи на небе — ожидается гроза.
  • Муравьи в августе строят большие муравейники — к холодной зиме, которая рано наступит.
  • Вороны, галки и грачи гуляют в траве — к скорому ненастью.
  • Полевые мыши обжились внизу копны — осень будет сухая.
  • Пчелиная матка раньше времени перестала откладывать яйца — зима будет ранняя и холодная.
  • Перистые облака на горизонте, появившиеся с правой стороны от человека, стоящего лицом к ветру, предвещают затяжное ненастье, которое может начаться в течение 1−2 дней.
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