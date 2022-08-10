Согласно народному календарю, 10 августа отмечаются Прохоры — Пармены. В этот день православные поминают апостолов от семидесяти, выбранных учениками Иисуса Христа в числе семи диаконов. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Главное правило этого дня на Руси звучало так: «Прохоры-Пармены — не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается. День Прохора и Пармена был также праздником кузнецов, которых чествовали особенно. Эта профессия почиталась во все времена и во всех районах Руси.

Что нельзя делать 10 августа

В этот день нельзя торговать , продавать что-либо , обменивать одно на другое. Если торговля не является профессией для человека , то не рекомендуется на этот день планировать продажу , обменивать одни вещи на другие.

продавать что-либо обменивать одно на другое. Если торговля не является профессией для человека то не рекомендуется на этот день планировать продажу обменивать одни вещи на другие. Нельзя в долг давать — удача и благополучие начнут из дома уходить.

Нежелательно отправляться за покупками , особенно крупными , важными , дорогостоящими.

особенно крупными важными дорогостоящими. Нельзя 10 августа менять место жительства или работу — окажется неудачным.

Нельзя ругаться , повышать на кого-то голос , разводить сплетни , поддерживать слухи , осуждать — в будущем придется пострадать от грубости и слухов.

повышать на кого-то голос разводить сплетни поддерживать слухи осуждать — в будущем придется пострадать от грубости и слухов. За ягодами и грибами в лес нельзя ходить с плохим настроением или со злыми мыслями — домой придется вернуться с пустыми руками.

Народные приметы на 10 августа