Традиции на Федота Урожайника
20 июня по погоде судили об урожае ржи: ясный и теплый день — хороший урожай, холодный и дождливый — плохой.
Рыбакам в этот день первую пойманную рыбу стоит отпустить — к хорошему улову.
Сегодня можно попросить поддержки у своего Ангела-хранителя.
По традиции, женщины начинали большую стирку, когда нужно было перестирать все скопившиеся грязные вещи в доме.
Считается, что на Федота можно не бояться русалок. В этот день смело купались в водоемах - русалки прячутся и не пытаются навредить людям, подшутить над купальщиками.
По поверьям, святой Федот ловит русалок и отрезает им волосы серпом, в которых хранится вся их колдовская сила.
Что нельзя делать 20 июня
- Нельзя признаваться в любви, приглашать на свидание, делать предложение руки и сердца, свататься — отношений либо не получится, либо они будут очень плохими и недолгосрочными. Также считается, что в ответ на предложение скорее всего последует отказ.
- Не стоит носить в этот день украшения из серебра — могут вытянуть энергию. А вот золотые наоборот — наделят энергией, дополнительными силами. Золотые изделия можно зарядить лучами солнца, положив их на подоконник или же выйдя днём на солнце.
- Нельзя рассказывать о своих планах, идеях, задумках, мечтах, желаниях — не воплотятся в жизнь.
- Нельзя ходить с распущенными волосами — можно потерять силы и привлекательность. Волосы можно заплести в косы, завязать узлом или сделать другую причёску.
- Нельзя жаловаться на свою судьбу. По поверьям, ангелы услышат жалобы и сделают судьбу ещё хуже, чтобы человек понял — как бывает, когда всё совсем плохо. Потому стоит благодарить свою судьбу, вспоминать приятные и счастливые моменты, радоваться мелочам.
Приметы 20 июня
- Теплый день — к урожаю ржи.
- Гром — к долгому ненастью.
- Гром переходит с места на место — к холоду и граду.
- Пчелы на стенках улья сидят — к жаре.
- Ночью не было росы — будет дождь.
- В ясную погоду голуби прячутся в укрытие или сидят на крышах тесно друг к другу — перед дождем.
- Огненные и ярко-красные вспышки молнии — к сильному ветру.
- Воробьи в пыли купаются — к ненастью.