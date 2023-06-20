20 июня
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Жизнь

Народные приметы на Федота Урожайника. Что строго запрещено делать 20 июня

20 июня - народный праздник Федот Урожайник и церковный день памяти мученика Феодота Анкирского. Altapress.ru подготовил приметы, традиции и запреты этого дня.

Урожай.
Урожай.
freepik.com/gpointstudio

Традиции на Федота Урожайника

20 июня по погоде судили об урожае ржи: ясный и теплый день — хороший урожай, холодный и дождливый — плохой.

Рыбакам в этот день первую пойманную рыбу стоит отпустить — к хорошему улову.

Сегодня можно попросить поддержки у своего Ангела-хранителя.

По традиции, женщины начинали большую стирку, когда нужно было перестирать все скопившиеся грязные вещи в доме.

Считается, что на Федота можно не бояться русалок. В этот день смело купались в водоемах - русалки прячутся и не пытаются навредить людям, подшутить над купальщиками.

По поверьям, святой Федот ловит русалок и отрезает им волосы серпом, в которых хранится вся их колдовская сила.

Русалка.
Русалка.
unsplash.com

Что нельзя делать 20 июня

  • Нельзя признаваться в любви, приглашать на свидание, делать предложение руки и сердца, свататься — отношений либо не получится, либо они будут очень плохими и недолгосрочными. Также считается, что в ответ на предложение скорее всего последует отказ.
  • Не стоит носить в этот день украшения из серебра — могут вытянуть энергию. А вот золотые наоборот — наделят энергией, дополнительными силами. Золотые изделия можно зарядить лучами солнца, положив их на подоконник или же выйдя днём на солнце.
  • Нельзя рассказывать о своих планах, идеях, задумках, мечтах, желаниях — не воплотятся в жизнь.
  • Нельзя ходить с распущенными волосами — можно потерять силы и привлекательность. Волосы можно заплести в косы, завязать узлом или сделать другую причёску.
  • Нельзя жаловаться на свою судьбу. По поверьям, ангелы услышат жалобы и сделают судьбу ещё хуже, чтобы человек понял — как бывает, когда всё совсем плохо. Потому стоит благодарить свою судьбу, вспоминать приятные и счастливые моменты, радоваться мелочам.
Сбор урожая.
Сбор урожая.
freepik.com/Racool_studio

Приметы 20 июня

  • Теплый день — к урожаю ржи.
  • Гром — к долгому ненастью.
  • Гром переходит с места на место — к холоду и граду.
  • Пчелы на стенках улья сидят — к жаре.
  • Ночью не было росы — будет дождь.
  • В ясную погоду голуби прячутся в укрытие или сидят на крышах тесно друг к другу — перед дождем.
  • Огненные и ярко-красные вспышки молнии — к сильному ветру.
  • Воробьи в пыли купаются — к ненастью.

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