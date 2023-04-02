Народные приметы на Фотинью Колодезную. Что запрещено делать 2 апреля

В древней Руси 2 апреля отмечали день Фотиньи Колодезницы. Православная церковь вспоминает Фотину Самарянку, у которой, согласно библейскому преданию, Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Приметы 2 апреля

Согласно преданию, Фотина стала христианкой и приняла мученическую смерть от римлян — ее сбросили в колодец. Потому 2 апреля считалось, что вода в колодце обладает чудодейственными свойствами. В этот день нужно было умыться колодезной водой, чтобы излечиться от разных болезней.

Также люди совершали специальный обряд. Например, писали молитву на бумажке, завязывали ее в ветошь и давали больному человеку. Он должен был носить ее на шее три дня либо девять дней. После этого записку нужно было сжечь на свече и съесть оставшийся пепел.

А чтобы привлечь женихов, девушки выносили на улицу красивые вещи из льна, развешивали на заборах, поленницах, калитках.

Вода. Ладонь. Отключение воды. СС0

Что нельзя делать 2 апреля?

Запрещено что-либо бросать в колодец , а также ругаться около него и браниться.

а также ругаться около него и браниться. Девушкам нельзя никому показывать своё приданое, а также свадебные одежду и принадлежности — замуж долго не получится выйти.

Не стоит резать кур — к болезням желудка.

Не рекомендуется никому рассказывать о своих планах, мечтах, задумках и целях — не сбудутся.

Нельзя считать деньги, подсчитывать запасы продуктов — могут скоро закончиться.

Кошки , которые ловят теплые лучи солнца. Денис Кочетков

Традиции 2 апреля