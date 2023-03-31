Традиции в Кириллов день
«Кирилл — дери полоз» назвали так, потому что к этому времени снега уже нет, и кататься на санях — только полозья подрать.
Однако и на телеги еще не пересаживались — дороги покрыты грязью и лужами, можно было застрять и сломать колеса.
31 марта уже вовсю шла подготовка к посевным, полевым, садовым и огородным работам. Готовился инструмент, посевной материал, удобрения.
По народным поверьям, в этот день начинает шалить Домовой — странные звуки, еда пригорает или выкипает, вещи валятся из рук или неожиданно пропадают. Чтобы задобрить или утихомирить домового духа, за печку или в укромный гол на кухне ему ставили миску с молоком, кусок хлеба или пирога, тарелку каши, конфеты или другое угощение.
Хороший день для красоты и здоровья. Можно проводить какие-либо процедуры по приданию красоты и омоложения, посещать врачей, благоприятно проведение тех или иных лечебных процедур.
Что нельзя делать 31 марта
- Нельзя ходить в гости — потерять удачу в жизни, любви и финансах.
- Не стоит пускать непрошеных гостей — они могут забрать из дома что-то хорошее. Если же все-таки пришлось принять их, нужно при уходе прошептать им в спину: «С добром пришёл, с добром ушел!».
- Если в доме есть грудной ребенок, нельзя давать взаймы хлеб и соль — отдать счастливую судьбу ребенка.
- Не рекомендуется 31 марта одалживать деньги или брать взаймы — придется весь год провести в долгах.
- За столом нельзя обсуждать чужие ошибки, недочеты, недостатки, разводить сплетни и слухи — можно подавиться, поперхнуться или получить проблемы с желудком.
- Нельзя стричь волосы и ногти — к мелким проблемам.
- Нельзя делать необдуманные, незапланированные и спонтанные покупки — к черной полосе с деньгами.
- Нельзя надевать чужие вещи, покупать или приобретать ношеную кем-то одежду, обмениваться вещами — перенять на себя проблемы другого человека.
- Нельзя доедать или допивать за кем-то — окажетесь в неприятной ситуации по вине незнакомца.
- Плохой день для совершения крупных покупок — будут неудачными.
Народные приметы на день Кирилла
- Появились первые цветы мать-и-мачехи — в начале апреля будет тепло.
- Появились первые комары — к ясной погоде.
- Мошкара появилась — в этом году стоит ожидать обилие грибов.
- Прилетели лебеди — к теплой погоде.
- Звёзды мельче обычного — к осадкам.
- Птицы вьют гнёзда на солнечной стороне деревьев или строений — лето окажется холодным.
- Снег быстро тает, по улицам ручьи бегут — к мокрому лету.
- Сильный ветер во время дождя — скоро осадки прекратятся.
- Прилетели кулики — весна скоро наступит.
- Ворона вьёт гнездо высоко на дереве — к сильному половодью.