31 марта
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Жизнь

Народные приметы на Кирилла — дери полоз. Как не потерять деньги 31 марта

31 марта — народный праздник Кириллов день или Кирилл — дери полоз и церковный день памяти святителя Кирилла. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Цветок. Мать-и-мачеха
Цветок. Мать-и-мачеха
СС0

Традиции в Кириллов день

«Кирилл — дери полоз» назвали так, потому что к этому времени снега уже нет, и кататься на санях — только полозья подрать.

Однако и на телеги еще не пересаживались — дороги покрыты грязью и лужами, можно было застрять и сломать колеса.

31 марта уже вовсю шла подготовка к посевным, полевым, садовым и огородным работам. Готовился инструмент, посевной материал, удобрения.

По народным поверьям, в этот день начинает шалить Домовой — странные звуки, еда пригорает или выкипает, вещи валятся из рук или неожиданно пропадают. Чтобы задобрить или утихомирить домового духа, за печку или в укромный гол на кухне ему ставили миску с молоком, кусок хлеба или пирога, тарелку каши, конфеты или другое угощение.

Хороший день для красоты и здоровья. Можно проводить какие-либо процедуры по приданию красоты и омоложения, посещать врачей, благоприятно проведение тех или иных лечебных процедур.

Цветок алтайской ветреницы.
Цветок алтайской ветреницы.
Мирослава Сахневич.

Что нельзя делать 31 марта

  • Нельзя ходить в гости — потерять удачу в жизни, любви и финансах.
  • Не стоит пускать непрошеных гостей — они могут забрать из дома что-то хорошее. Если же все-таки пришлось принять их, нужно при уходе прошептать им в спину: «С добром пришёл, с добром ушел!».
  • Если в доме есть грудной ребенок, нельзя давать взаймы хлеб и соль — отдать счастливую судьбу ребенка.
  • Не рекомендуется 31 марта одалживать деньги или брать взаймы — придется весь год провести в долгах.
  • За столом нельзя обсуждать чужие ошибки, недочеты, недостатки, разводить сплетни и слухи — можно подавиться, поперхнуться или получить проблемы с желудком.
  • Нельзя стричь волосы и ногти — к мелким проблемам.
  • Нельзя делать необдуманные, незапланированные и спонтанные покупки — к черной полосе с деньгами.
  • Нельзя надевать чужие вещи, покупать или приобретать ношеную кем-то одежду, обмениваться вещами — перенять на себя проблемы другого человека.
  • Нельзя доедать или допивать за кем-то — окажетесь в неприятной ситуации по вине незнакомца.
  • Плохой день для совершения крупных покупок — будут неудачными.
Цветок. Мать-и-мачеха
Цветок. Мать-и-мачеха
СС0

Народные приметы на день Кирилла

  • Появились первые цветы мать-и-мачехи — в начале апреля будет тепло.
  • Появились первые комары — к ясной погоде.
  • Мошкара появилась — в этом году стоит ожидать обилие грибов.
  • Прилетели лебеди — к теплой погоде.
  • Звёзды мельче обычного — к осадкам.
  • Птицы вьют гнёзда на солнечной стороне деревьев или строений — лето окажется холодным.
  • Снег быстро тает, по улицам ручьи бегут — к мокрому лету.
  • Сильный ветер во время дождя — скоро осадки прекратятся.
  • Прилетели кулики — весна скоро наступит.
  • Ворона вьёт гнездо высоко на дереве — к сильному половодью.

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