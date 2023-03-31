31 марта — народный праздник Кириллов день или Кирилл — дери полоз и церковный день памяти святителя Кирилла. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Традиции в Кириллов день

«Кирилл — дери полоз» назвали так, потому что к этому времени снега уже нет, и кататься на санях — только полозья подрать.

Однако и на телеги еще не пересаживались — дороги покрыты грязью и лужами, можно было застрять и сломать колеса.

31 марта уже вовсю шла подготовка к посевным, полевым, садовым и огородным работам. Готовился инструмент, посевной материал, удобрения.

По народным поверьям, в этот день начинает шалить Домовой — странные звуки, еда пригорает или выкипает, вещи валятся из рук или неожиданно пропадают. Чтобы задобрить или утихомирить домового духа, за печку или в укромный гол на кухне ему ставили миску с молоком, кусок хлеба или пирога, тарелку каши, конфеты или другое угощение.

Хороший день для красоты и здоровья. Можно проводить какие-либо процедуры по приданию красоты и омоложения, посещать врачей, благоприятно проведение тех или иных лечебных процедур.

Цветок алтайской ветреницы. Мирослава Сахневич.

Что нельзя делать 31 марта

Нельзя ходить в гости — потерять удачу в жизни , любви и финансах.

любви и финансах. Не стоит пускать непрошеных гостей — они могут забрать из дома что-то хорошее. Если же все-таки пришлось принять их , нужно при уходе прошептать им в спину: «С добром пришёл , с добром ушел!».

нужно при уходе прошептать им в спину: «С добром пришёл с добром ушел!». Если в доме есть грудной ребенок , нельзя давать взаймы хлеб и соль — отдать счастливую судьбу ребенка.

нельзя давать взаймы хлеб и соль — отдать счастливую судьбу ребенка. Не рекомендуется 31 марта одалживать деньги или брать взаймы — придется весь год провести в долгах.

За столом нельзя обсуждать чужие ошибки , недочеты , недостатки , разводить сплетни и слухи — можно подавиться , поперхнуться или получить проблемы с желудком.

недочеты недостатки разводить сплетни и слухи — можно подавиться поперхнуться или получить проблемы с желудком. Нельзя стричь волосы и ногти — к мелким проблемам.

Нельзя делать необдуманные , незапланированные и спонтанные покупки — к черной полосе с деньгами.

незапланированные и спонтанные покупки — к черной полосе с деньгами. Нельзя надевать чужие вещи , покупать или приобретать ношеную кем-то одежду , обмениваться вещами — перенять на себя проблемы другого человека.

покупать или приобретать ношеную кем-то одежду обмениваться вещами — перенять на себя проблемы другого человека. Нельзя доедать или допивать за кем-то — окажетесь в неприятной ситуации по вине незнакомца.

Плохой день для совершения крупных покупок — будут неудачными.

Цветок. Мать-и-мачеха СС0

Народные приметы на день Кирилла

Появились первые цветы мать-и-мачехи — в начале апреля будет тепло.

Появились первые комары — к ясной погоде.

Мошкара появилась — в этом году стоит ожидать обилие грибов.

Прилетели лебеди — к теплой погоде.

Звёзды мельче обычного — к осадкам.

Птицы вьют гнёзда на солнечной стороне деревьев или строений — лето окажется холодным.

Снег быстро тает , по улицам ручьи бегут — к мокрому лету.

по улицам ручьи бегут — к мокрому лету. Сильный ветер во время дождя — скоро осадки прекратятся.

Прилетели кулики — весна скоро наступит.

Ворона вьёт гнездо высоко на дереве — к сильному половодью.

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