Народные приметы на «Купальницу». Что можно и категорически запрещено делать 20 мая

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Что можно и нельзя делать на «Купальницу»

Прародители на «Купальницу» обязательно мыли лошадей в речной воде. Кроме того, животных поили «солнечной» водой. По легенде, она придает сил и здоровья, а также защищает от нечисти.

Кстати, люди тоже присоединялись к обряду купания 20 мая: рано утром выносили полные ведра, чтобы вода напиталась энергией солнца; обливались и окатывали ей близких. Считается, что так можно смыть с себя неудачи и вылечить болезни.

Женщина и вода. СС0

Другая важная традиция на «Акакия» — посадить чужие (и даже краденые) семена. По поверью, урожай от них получается самым крупным. А еще этот ритуал якобы приносит богатство, достаток и благополучие.