Народные приметы на «Купальницу». Что можно и категорически запрещено делать 20 мая

Праздник «Купавница» посвящен Святому Акакию, который родился к Каппадокии. Он проповедовал веру, когда на христиан совершали гонения. И за это его взяли под стражу, подвергли пыткам, а в 303 году усекли мечом.
Прародители на «Купальницу» обязательно мыли лошадей в речной воде. Кроме того, животных поили «солнечной» водой. По легенде, она придает сил и здоровья, а также защищает от нечисти.
Кстати, люди тоже присоединялись к обряду купания 20 мая: рано утром выносили полные ведра, чтобы вода напиталась энергией солнца; обливались и окатывали ей близких. Считается, что так можно смыть с себя неудачи и вылечить болезни.
Другая важная традиция на «Акакия» — посадить чужие (и даже краденые) семена. По поверью, урожай от них получается самым крупным. А еще этот ритуал якобы приносит богатство, достаток и благополучие.
- Сильный дождь идет 20 мая — значит, сентябрь будет теплым.
- Радуга вышла вечером на «Акакия» — к ливню.
- Роса быстро высыхает 20 мая — тоже к дождю.
- «Разноцветные» лучи на восходе солнца 20 мая — жди хорошей погоды.