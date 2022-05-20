20 мая
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Жизнь

Народные приметы на «Купальницу». Что можно и категорически запрещено делать 20 мая

«Купальницу» (по-другому этот праздник называют «Купавница», «Акакий» и «Иван-бражник») отмечают в народе 20 мая. Какие традиции и приметы предки издавна соблюдали в эту дату — в нашем материале. И, кстати, сегодня можно обрести богатство.

Солнце, тепло.
Солнце, тепло.
Михаил Хаустов
1
Кому посвящен «Акакий»

Праздник «Купавница» посвящен Святому Акакию, который родился к Каппадокии. Он проповедовал веру, когда на христиан совершали гонения. И за это его взяли под стражу, подвергли пыткам, а в 303 году усекли мечом.

2
Что можно и нельзя делать на «Купальницу»

Прародители на «Купальницу» обязательно мыли лошадей в речной воде. Кроме того, животных поили «солнечной» водой. По легенде, она придает сил и здоровья, а также защищает от нечисти.

Кстати, люди тоже присоединялись к обряду купания 20 мая: рано утром выносили полные ведра, чтобы вода напиталась энергией солнца; обливались и окатывали ей близких. Считается, что так можно смыть с себя неудачи и вылечить болезни.

Женщина и вода.
Женщина и вода.
СС0

Другая важная традиция на «Акакия» — посадить чужие (и даже краденые) семена. По поверью, урожай от них получается самым крупным. А еще этот ритуал якобы приносит богатство, достаток и благополучие.

3
Народные приметы на «Ивана-Бражника»
  • Сильный дождь идет 20 мая — значит, сентябрь будет теплым.
  • Радуга вышла вечером на «Акакия» — к ливню.
  • Роса быстро высыхает 20 мая — тоже к дождю.
  • «Разноцветные» лучи на восходе солнца 20 мая — жди хорошей погоды.
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