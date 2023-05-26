26 мая
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Жизнь

Народные приметы на Лукерью Комарницу. Что запрещено делать 26 мая

В народном календаре 26 мая отмечают Лукерьев день или Лукерью Комарницу. День прозвали так в честь святой Гликерии, которую поминают в святцах дважды: как Гликерию Ираклийскую и Гликерию Новгородскую. О приметах и запретах этого дня - материале altapress.ru.

Комар. Укус
Комар. Укус
Altapress.ru

Традиции Лукерьи Комарницы

Праздник прозвали так из-за полчищ комаров, которые, по народным приметам, начинали появляться на улицах, в полях и лесах.

Считалось, что после прилета комаров можно смело сеять рожь, так как насекомые приносят с собой теплую погоду.

В одних местах этот день считался крайне благоприятным для сева гречихи. В других же считали наоборот - сеять ничего нельзя, потому что ничего не взойдет.

Женщины принимались за генеральную уборку и обязательно мыли окна. Также готовили яичницу и пироги с разными начинками, а затем несли пахарям в поле.

Поле. Пшеница.
Поле. Пшеница.
Фото Ольги Аникеевой

Что запрещено делать 26 мая?

  • Нельзя плакать, даже если это слезы радости - иначе в ближайшем времени придется горевать из-за проблем или несчастий.
  • Не стоит отдавать другим людям свои вещи - а то вместе с вещами можно отдать собственное счастье и удачу.
  • Нельзя бить посуду - это предвестие несчастья.
  • Не рекомендуется лениться и бездельничать - ведь трудолюбивые люди получат от Высших сил помощь и удачу.
  • При выходе из дома не смотрите на солнце – зрение может ухудшиться.
Рой комаров. Лето.
Рой комаров. Лето.
CC0

Приметы Лукерьи Комарницы

  • Если в этот день появились комары, то летом будет много ягод.
  • Крупный комар – к доброму году.
  • Много комаров – к дождю и хорошему овсу.
  • Мало комаров – овса и травы не будет.
  • Комары вьются – к теплым и солнечным дням.
  • Человек, убивший комара, избавится от сорока грехов.
  • Много мошек – готовь под грибы лукошки.
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