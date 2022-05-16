16 мая
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Жизнь

Народные приметы на Мавру Рассадницу. Что обязательно нужно сделать 16 мая

В народном календаре 16 мая — Мавра Рассадница. По-другому этот праздник называют Мавра Молочница, Зеленые щи и Коровьи заботницы. Что предки традиционно делали в этот день и на какие приметы обращали внимание — в материале altapress.ru.

Росток, рассада.
Росток, рассада.
СС0

Главные традиции на Мавру Рассадницу

В народе 16 мая прозвали Рассадницей, потому что в этот день было принято высаживать капусту и сеять овощи.

На Коровьи заботницы прародители обязательно готовили щи из свежей зелени, а еще пили молоко. На Руси считалось, что эта пища — источник жизненных сил и энергии.
Кстати, из свежего молока на Мавру Рассадницу люди варили «мавринскую кашу». Делали они это прямо в поле: чтобы «было вкуснее и полезнее».

Хозяйки на Зеленые щи носили одежду только желтого цвета. По поверью, это приносит удачу и благополучие.

А вот ссориться, ругаться и сквернословить 16 мая категорически запрещено. В противном случае беды не миновать, поговаривали пращуры. Лучше на Мавру Молочницу позаботиться о близких.

Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com

Народные приметы на Мавру Рассадницу

  • На рассвете 16 мая много росы — значит, в следующие дни будет хорошая погода.
  • Соловьи запели накануне Мавры Рассадницы — жди буйного весеннего цветения.
  • Черемуха зацвела 16 мая — к богатому урожаю огурцов.
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