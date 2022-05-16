Народные приметы на Мавру Рассадницу. Что обязательно нужно сделать 16 мая

Главные традиции на Мавру Рассадницу
В народе 16 мая прозвали Рассадницей, потому что в этот день было принято высаживать капусту и сеять овощи.
На Коровьи заботницы прародители обязательно готовили щи из свежей зелени, а еще пили молоко. На Руси считалось, что эта пища — источник жизненных сил и энергии.
Кстати, из свежего молока на Мавру Рассадницу люди варили «мавринскую кашу». Делали они это прямо в поле: чтобы «было вкуснее и полезнее».
Хозяйки на Зеленые щи носили одежду только желтого цвета. По поверью, это приносит удачу и благополучие.
А вот ссориться, ругаться и сквернословить 16 мая категорически запрещено. В противном случае беды не миновать, поговаривали пращуры. Лучше на Мавру Молочницу позаботиться о близких.
Народные приметы на Мавру Рассадницу
- На рассвете 16 мая много росы — значит, в следующие дни будет хорошая погода.
- Соловьи запели накануне Мавры Рассадницы — жди буйного весеннего цветения.
- Черемуха зацвела 16 мая — к богатому урожаю огурцов.