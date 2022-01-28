28 января -19°C
﻿
Жизнь

Народные приметы на Павлов день. Что можно и категорически запрещено делать 28 января

28 января отмечают Павлов день. По-другому этот праздник называют День колдунов и Павел Фивейский. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Зима в лесу. Снег. Много снега.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0

Традиции и запреты Павлова дня

Предки считали, что в Павлов день колдуны и колдуньи передают свое «злое» искусство ученикам. Это, по поверью, грозит людям разными неприятностями — ведь ученики должны отработать полученные магические способности.

Прародители защищались от порчи 28 января: молились в церкви, стучали по дереву и плевали через плечо. Словом, на Руси не отказывались ни от христианских, ни от языческих обрядов.

На Павла Фивейского было принято наблюдать за погодой. В народе замечали, что ночи становятся короче, и приговаривали: «Павел день прибавил», «Павел взмок — дня приволок». По примете, блестящие звезды 28 января предвещают сильный мороз, тусклые — тепло, а «моргающие» — вьюгу. Если же на севере показались тучи, то не стоит ждать оттепели.

По преданию, Павлов день идеально подходит для венчания.

Если 28 января родился ребенок, то в кроватку ему надо положить пучок льна. Таким образом, чаду будет обеспечена счастливая жизнь.

Младенец, роды.
Младенец, роды.
unsplash.com

В День колдунов категорически запрещено выходить из дома. В противном случае можно накликать на себя сглаз и несчастья.

Народные приметы на Павлов день

  • Сильный снегопад 28 января — к лютым морозам.
  • Весь день дует сильный ветер — значит, лето будет дождливым.
  • Синицы щебечут под окном — к холодам.
  • Вороны каркают — жди оттепели.
  • Воробьи сидят на деревьях и не чирикают — значит, скоро пойдет снег.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость