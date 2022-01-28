Народные приметы на Павлов день. Что можно и категорически запрещено делать 28 января

Традиции и запреты Павлова дня
Предки считали, что в Павлов день колдуны и колдуньи передают свое «злое» искусство ученикам. Это, по поверью, грозит людям разными неприятностями — ведь ученики должны отработать полученные магические способности.
Прародители защищались от порчи 28 января: молились в церкви, стучали по дереву и плевали через плечо. Словом, на Руси не отказывались ни от христианских, ни от языческих обрядов.
На Павла Фивейского было принято наблюдать за погодой. В народе замечали, что ночи становятся короче, и приговаривали: «Павел день прибавил», «Павел взмок — дня приволок». По примете, блестящие звезды 28 января предвещают сильный мороз, тусклые — тепло, а «моргающие» — вьюгу. Если же на севере показались тучи, то не стоит ждать оттепели.
По преданию, Павлов день идеально подходит для венчания.
Если 28 января родился ребенок, то в кроватку ему надо положить пучок льна. Таким образом, чаду будет обеспечена счастливая жизнь.
В День колдунов категорически запрещено выходить из дома. В противном случае можно накликать на себя сглаз и несчастья.
Народные приметы на Павлов день
- Сильный снегопад 28 января — к лютым морозам.
- Весь день дует сильный ветер — значит, лето будет дождливым.
- Синицы щебечут под окном — к холодам.
- Вороны каркают — жди оттепели.
- Воробьи сидят на деревьях и не чирикают — значит, скоро пойдет снег.