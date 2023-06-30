30 июня
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Жизнь

Народные приметы на праздник Мануйло и Савелий. Что означает дождь 30 июня

30 июня - народный праздник Мануйло и Савелий и церковный день памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Altapress.ru рассказывает о традициях, приметах и запретах этого дня.

Водоем. Река. Лодка.
Водоем. Река. Лодка.
СС0

Что можно делать на праздник Мануйло и Савелий

30 июня особо не доверяли зрению - могут являться видения и мороки. Нечистые силы принимают различные образы, чтобы заманивать человека в беды и несчастья. Если есть сомнение, что вы видите что-то реальное, нужно перекреститься и призвать на помощь Ангела-Хранителя, видение тут же исчезнет.

Чтобы отпугнуть нечистую силу, на берегах рек и водоемов разводили костры, где варили яйца (чем больше сваришь, тем лучше куры будут нестись). Водили хороводы, пели, танцевали, прыгали через костер, бросали в огонь полынь и другие травы, дыма которых нечисть опасается.

В старину хозяйки в этот день особенно готовились к ужину. Считается, что вечером на стол нужно поставить как можно больше вкусных блюд — к богатому урожаю.

Конечно, не стоит готовить множество яств, как на Новый год, но вместо одного блюда приготовить два или три - в самый раз.

Хороший день для стрижки. Вместе с волосами можно убрать из своей жизни излишний негатив, дурные и навязчивые мысли, переживания, неприятные воспоминания.

Удачный день для переезда на новое место жительства или работы - к благоприятным переменам.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Что нельзя делать на праздник Мануйло и Савелий

  • Считается, что сегодня можно услышать как за окнами кто-то зовет по имени, просит о чем-то, выманивает из дома. На такие просьбы и непонятные голоса с улицы отзываться нельзя.
  • Нельзя давать в долг — из дома начнут утекать деньги. Брать в долг или принимать оплату по задолженностям можно — деньги в дом начнут идти.
  • Особое внимание обращали на незнакомых старых женщин и девушек, которые куда-то звали, манили, упрашивали. Считалось, что в этот день по улицам ходят старуха Маниха и девушка Манья. Маниха старается заманить человека в лес, чтобы отдать лешему, а Манья заманивает человека на водоем, чтобы отдать водяному.
  • Нельзя проводить весь день в одиночестве и тишине. Желательно общаться, разговаривать, смеяться, встречаться с родственниками и друзьями. Одиночество и тишина привлекают нечисть, а вот шум, веселье и смех — отпугивают.
  • Нельзя рвать цветы кувшинки — можно разозлить русалок и водяного, которые в последующем отомстят за то, что человек в такой день нарвал цветов в их водяном саду.
  • Нельзя ругаться и ссориться, особенно на улице, в парке, лесу, возле водоемов. Раньше верили, что нечисть с округи слетится на скандал, будет подначивать, что может привести к непредсказуемым последствиям.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Приметы на 30 июня

  • Яркая заря — к хорошему урожаю.
  • Радуга вечером — к хорошей погоде.
  • Красный закат — к ненастью и ветреной погоде.
  • Полевой вьюнок в хорошую погоду закрыл цветы — к ненастью.
  • Во время дождя полевой вьюнок начал цветы раскрывать — дождь скоро прекратится.
  • След от самолета на небе короткий и быстро исчезает — к тёплому и солнечному дню.
  • Звери чихают — к ненастной погоде.
  • Пересохшее болото становится влажным — перед ненастьем.
  • Дождевые черви появляются на поверхности земли — дождь предчувствуют.
  • Утром на горизонте видны вспышки — к хорошей жатве.
  • Месяц на ночном небе красноватого оттенка — к дождливой погоде.
  • Сильные ливни — зима будет снежной.
  • Воробьи сидят нахохлившись — к осадкам.

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