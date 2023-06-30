Народные приметы на праздник Мануйло и Савелий. Что означает дождь 30 июня

Что можно делать на праздник Мануйло и Савелий
30 июня особо не доверяли зрению - могут являться видения и мороки. Нечистые силы принимают различные образы, чтобы заманивать человека в беды и несчастья. Если есть сомнение, что вы видите что-то реальное, нужно перекреститься и призвать на помощь Ангела-Хранителя, видение тут же исчезнет.
Чтобы отпугнуть нечистую силу, на берегах рек и водоемов разводили костры, где варили яйца (чем больше сваришь, тем лучше куры будут нестись). Водили хороводы, пели, танцевали, прыгали через костер, бросали в огонь полынь и другие травы, дыма которых нечисть опасается.
В старину хозяйки в этот день особенно готовились к ужину. Считается, что вечером на стол нужно поставить как можно больше вкусных блюд — к богатому урожаю.
Конечно, не стоит готовить множество яств, как на Новый год, но вместо одного блюда приготовить два или три - в самый раз.
Хороший день для стрижки. Вместе с волосами можно убрать из своей жизни излишний негатив, дурные и навязчивые мысли, переживания, неприятные воспоминания.
Удачный день для переезда на новое место жительства или работы - к благоприятным переменам.
Что нельзя делать на праздник Мануйло и Савелий
- Считается, что сегодня можно услышать как за окнами кто-то зовет по имени, просит о чем-то, выманивает из дома. На такие просьбы и непонятные голоса с улицы отзываться нельзя.
- Нельзя давать в долг — из дома начнут утекать деньги. Брать в долг или принимать оплату по задолженностям можно — деньги в дом начнут идти.
- Особое внимание обращали на незнакомых старых женщин и девушек, которые куда-то звали, манили, упрашивали. Считалось, что в этот день по улицам ходят старуха Маниха и девушка Манья. Маниха старается заманить человека в лес, чтобы отдать лешему, а Манья заманивает человека на водоем, чтобы отдать водяному.
- Нельзя проводить весь день в одиночестве и тишине. Желательно общаться, разговаривать, смеяться, встречаться с родственниками и друзьями. Одиночество и тишина привлекают нечисть, а вот шум, веселье и смех — отпугивают.
- Нельзя рвать цветы кувшинки — можно разозлить русалок и водяного, которые в последующем отомстят за то, что человек в такой день нарвал цветов в их водяном саду.
- Нельзя ругаться и ссориться, особенно на улице, в парке, лесу, возле водоемов. Раньше верили, что нечисть с округи слетится на скандал, будет подначивать, что может привести к непредсказуемым последствиям.
Приметы на 30 июня
- Яркая заря — к хорошему урожаю.
- Радуга вечером — к хорошей погоде.
- Красный закат — к ненастью и ветреной погоде.
- Полевой вьюнок в хорошую погоду закрыл цветы — к ненастью.
- Во время дождя полевой вьюнок начал цветы раскрывать — дождь скоро прекратится.
- След от самолета на небе короткий и быстро исчезает — к тёплому и солнечному дню.
- Звери чихают — к ненастной погоде.
- Пересохшее болото становится влажным — перед ненастьем.
- Дождевые черви появляются на поверхности земли — дождь предчувствуют.
- Утром на горизонте видны вспышки — к хорошей жатве.
- Месяц на ночном небе красноватого оттенка — к дождливой погоде.
- Сильные ливни — зима будет снежной.
- Воробьи сидят нахохлившись — к осадкам.