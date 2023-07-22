Народные приметы на Панкратия Ягодника. Что запрещено делать 22 июля

22 июля - народный праздник Панкратий и Кирилл и церковный день памяти священномучеников Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Панкратия Ягодника

22 июля первый раз за лето пробовали урожай огурцов с огорода. Хозяйка должна была скрытно от всех членов семьи сорвать первый огурец и закопать его в тайном месте на огороде, где его никто не найдет, чтобы в следующем году урожай стал еще больше.

Самым первым огурец из нового урожая должен попробовать младший из семьи, чтобы все огурцы уродились вкусными и хрустящими.

22 июля принято отправляться за черникой, готовить пироги с этой ягодой, компоты. Кроме того, после сбора приступают к заготовкам из черники на зиму.

Черника сама по себе - полезная для здоровья ягода, но еще бытовало поверье, что именно в день Панкратия и Кирилла, который также называли Панкратием Ягодником, она обладает особыми силами, может укрепить иммунитет, общее состояние организма, помочь в выздоровлении от различных недугов.

Если собранная черника, принесенная домой, случайно рассыпалась по полу — к наступлению благоприятного периода.

Хороший день для переезда — на новом месте будет радостная жизнь или успешная работа. Подходит и для путешествий, длительных поездок, отправления в дальнюю дорогу.

Малина, ягода. СС0

Что нельзя делать на Панкратия Ягодника

Нельзя ссориться, ругаться, вступать в конфликты — к проблемам в личной жизни и на работе. Также нельзя перечить родителям, старшим родственникам. Напротив, сегодня нужно внимательно прислушаться к их словам, чтобы впитать в себя мудрость и опыт.

Нельзя отказывать в просьбах о помощи, в милостыне - можно оказаться на месте просящего.

Нельзя кричать, разговаривать на повышенных тонах - нечисть слетится на голос.

Нельзя занимать в долг — отдавать придется с большим трудом.

Если посчастливилось найти деньги, нельзя их хранить, желательно сразу растратить, или потратить на добрые дела. Хранимые в доме, в кошельке или кармане, они будут притягивать неудачи.

Нельзя сквернословить, упоминать в своей речи нечистого — проблемы будут долго преследовать.

Ягоды. freepik.com/azerbaijan_stockers

Приметы на 22 июля

Луна потемнела — до конца июля будет мокро.

Много черники в лесах — зима предстоит суровая.

Черника до сих пор не созрела — к холодной осени.

Паук-крестовик даже после захода солнца сидит в паутине — к тёплой и ясной погоде.

Утром нет тумана, роса мелкая — к ливню в течение дня.

Рыба играет, из воды выпрыгивает — перед дождём.

Моросящий дождь — ненастье затянется.

Утром небольшой дождь прошел — день будет солнечным.

Звёзды тусклые — можно ожидать грозу.

Лягушки расквакались — к солнечной погоде.

Лягушек не видно — погода испортится.

В лесу появилось много больших и высоких муравейников — зима окажется суровая, с морозами, затяжная.

Стая птиц над домом пролетела — к хорошим вестям.

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