10 мая - церковный праздник Преполовение Пятидесятницы и народный Семён Ранопашец. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Семена Ранопашца

В старину возле водоемов разводили костры, гадали на венках. Однако в это время наблюдается разгул русалок, потому старались не ходить в такие места поодиночке, а также носили с собой те или иные вещи, которые отпугивают нечисть — чеснок, хрен, полынь.

Симеону Иерусалимскому молятся о хорошем урожае, здоровье для себя и членов семьи. Также Симеона просят дать мудрый совет в сложной жизненной ситуации, ответ на волнующий вопрос.

Если погода на улице стоит солнечная, то каждому, особенно больному человеку, нужно хотя бы ненадолго выйти на улицу, чтобы погреться в теплых солнечных лучах. Это сулит крепкое здоровье или быстрое выздоровление.

Считается, что сегодня лучше не оставлять дом пустующим. Если все-таки приходится уйти из дома, нужно выходить спиной вперед, чтобы нечисти по следам казалось, будто кто-то пришел в дом, а не ушел.

По возвращении нужно также зайти в дом спиной вперед, чтобы в жилище нечисть не занести. Также лучше закрыть окна, чтобы не залетела птица, под ликом которой может скрываться нечистый дух.

Природа. Весна, сосны. Михаил Хаустов

Что нельзя делать на Преполовение Пятидесятницы

Нельзя заниматься рукоделиями и бытовыми делами.

Под строгим запретом любые ссоры, повышение голоса, проявление злости, зависти.

Нельзя работать на земле, сажать растения, рубить дрова, причинять вред деревьям. Однако есть исключение на посадку лука. Считается, что если в этот день посадить лук, он не будет горчить.

Нельзя ругаться с родными и близкими — испорченные отношения будет сложно исправить.

Нельзя поливать растения, которые растут в доме — к разлуке. Однако одиноким людям можно сажать и пересаживать комнатные цветы — к скорой романтической встрече.

Нельзя лепить, готовить и есть вареники с капустой и грибами — к финансовым проблемам.

Нельзя покупать и ремонтировать обувь — в такой обувке у человека будут случаться сплошные неприятности, она будет притягивать проблемы и несчастья.

По поверьям, сегодня нечистая сила пытается всяческими способами проникнуть в жилище человека. По этой причине, нельзя впускать в дом незнакомых людей, чужих домашних животных.

Нельзя петь, кричать, повышать голос — к нужде и голоду.

Нельзя дарить острые, режущие, колющие, рубящие предметы — такой подарок сделает между вами пропасть, которую не удастся преодолеть.

Нельзя смотреть на драку, даже если это драка животных или птиц — иначе битым быть.

Весна, цветение. Михаил Хаустов

Народные приметы 10 мая

Ясный восход солнца — лето будет ветреным.

Береза распустила листья раньше ольхи, клена и тополя — лето засушливое.

Облака быстро по небу бегут — к ненастью.

Сова кричит — к похолоданию.

Высокая радуга — к хорошей погоде.

Низкая радуга — к ливневым дождям.

Дождь — к урожаю ржи.

Вечером по низинам стоит туман — к хорошей погоде.

Серые или темные облака, у которых не видно вершин — будет гроза.

Утром нет росы — к вечеру будет дождь.

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