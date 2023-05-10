Традиции на Семена Ранопашца
В старину возле водоемов разводили костры, гадали на венках. Однако в это время наблюдается разгул русалок, потому старались не ходить в такие места поодиночке, а также носили с собой те или иные вещи, которые отпугивают нечисть — чеснок, хрен, полынь.
Симеону Иерусалимскому молятся о хорошем урожае, здоровье для себя и членов семьи. Также Симеона просят дать мудрый совет в сложной жизненной ситуации, ответ на волнующий вопрос.
Если погода на улице стоит солнечная, то каждому, особенно больному человеку, нужно хотя бы ненадолго выйти на улицу, чтобы погреться в теплых солнечных лучах. Это сулит крепкое здоровье или быстрое выздоровление.
Считается, что сегодня лучше не оставлять дом пустующим. Если все-таки приходится уйти из дома, нужно выходить спиной вперед, чтобы нечисти по следам казалось, будто кто-то пришел в дом, а не ушел.
По возвращении нужно также зайти в дом спиной вперед, чтобы в жилище нечисть не занести. Также лучше закрыть окна, чтобы не залетела птица, под ликом которой может скрываться нечистый дух.
Что нельзя делать на Преполовение Пятидесятницы
- Нельзя заниматься рукоделиями и бытовыми делами.
- Под строгим запретом любые ссоры, повышение голоса, проявление злости, зависти.
- Нельзя работать на земле, сажать растения, рубить дрова, причинять вред деревьям. Однако есть исключение на посадку лука. Считается, что если в этот день посадить лук, он не будет горчить.
- Нельзя ругаться с родными и близкими — испорченные отношения будет сложно исправить.
- Нельзя поливать растения, которые растут в доме — к разлуке. Однако одиноким людям можно сажать и пересаживать комнатные цветы — к скорой романтической встрече.
- Нельзя лепить, готовить и есть вареники с капустой и грибами — к финансовым проблемам.
- Нельзя покупать и ремонтировать обувь — в такой обувке у человека будут случаться сплошные неприятности, она будет притягивать проблемы и несчастья.
- По поверьям, сегодня нечистая сила пытается всяческими способами проникнуть в жилище человека. По этой причине, нельзя впускать в дом незнакомых людей, чужих домашних животных.
- Нельзя петь, кричать, повышать голос — к нужде и голоду.
- Нельзя дарить острые, режущие, колющие, рубящие предметы — такой подарок сделает между вами пропасть, которую не удастся преодолеть.
- Нельзя смотреть на драку, даже если это драка животных или птиц — иначе битым быть.
Народные приметы 10 мая
- Ясный восход солнца — лето будет ветреным.
- Береза распустила листья раньше ольхи, клена и тополя — лето засушливое.
- Облака быстро по небу бегут — к ненастью.
- Сова кричит — к похолоданию.
- Высокая радуга — к хорошей погоде.
- Низкая радуга — к ливневым дождям.
- Дождь — к урожаю ржи.
- Вечером по низинам стоит туман — к хорошей погоде.
- Серые или темные облака, у которых не видно вершин — будет гроза.
- Утром нет росы — к вечеру будет дождь.