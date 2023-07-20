Народные приметы на Сеногнойку. Что запрещено делать 20 июля

Традиции на Сеногнойку
Сеногнойкой праздник назвали потому, что с этого дня начинаются частые и сильные дожди, которые мешают заготовке сена, приводят к его гниению. Сено, которое не успели собрать, может испортиться. Бытовала и примета, что если в этот день идет дождь, то он не закончится на протяжении следующих нескольких недель.
В этот день заготавливали дубовые веники для бани — считалось, что они подарят силы и здоровье.
Дымом дубовых листьев окуривали дом. По поверьям, это защитит жилище от пожара.
Смотрели, как корова относится к человеку. Если она усиленно его обнюхивает — человеку грозит тяжелая болезнь, нужно обратить внимание на здоровье.
Чтобы болезнь отступила, аккуратно ловили бабочку и, держа ее в руках, 40 раз читали «Отче наш», после чего бабочку отпускали.
Хороший день для прически, маникюра, ухода за собой. Обновление во внешности избавляет человека от части его забот и проблем.
Хороший день для покупок, даже спонтанных, мелких трат, шопинга, крупных приобретений. В этот день покупателям, по поверьям, везет, а вот для продавцов это очень неудачный день.
Помочь родственникам или нуждающимся, сделать хорошее дело — по старинным представлениям, добрый поступок сегодня зачтется втройне.
К этому времени в лесах начинает поспевать черника. Отправлялись на сбор ягод, начиналась заготовка на зиму.
Что нельзя делать на Сеногнойку
- Нельзя купаться. Считается, что водяной сегодня особенно агрессивный и может попытаться утащить на дно рискнувшего потревожить его покой.
- Нельзя стирать. Стирка вещей может вымыть из их хозяина финансовое благополучие.
- Плохой день для торговли — может случиться непредвиденная беда, кража денег, действия мошенников, порча товара, убыток в деньгах. Также нельзя одалживать деньги — взятое долго не вернут, с должником будут ссоры и скандалы.
- Нельзя собирать урожай огурцов или есть огурцы. Сегодня в них сидит или делает их отравленными нечистая сила.
- Нельзя грустить — к беде. А вот если больше веселиться, поддерживать хорошее настроение, то проблемы обойдут стороной, человек вступит на белую полосу благополучия.
- Нельзя обманывать, врать, преувеличивать - человек сам окажется обманутым.
- Нельзя завидовать — завистью можно отдалить свои собственные успехи.
Приметы на 20 июля
- Дождь — несколько недель будут продолжаться осадки.
- Небо помутнело, стало белесым — к ненастью.
- Пауки плетут новую паутину — к ясной погоде.
- Вечером журавли кричат — завтра будет хорошая погода.
- Утром дождь пошел — к плохому урожаю.