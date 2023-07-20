Народные приметы на Сеногнойку. Что запрещено делать 20 июля

20 июля - народный праздник Авдотья Сеногнойка и церковный день памяти преподобной Евфросинии Московской. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Сеногнойку

Сеногнойкой праздник назвали потому, что с этого дня начинаются частые и сильные дожди, которые мешают заготовке сена, приводят к его гниению. Сено, которое не успели собрать, может испортиться. Бытовала и примета, что если в этот день идет дождь, то он не закончится на протяжении следующих нескольких недель.

В этот день заготавливали дубовые веники для бани — считалось, что они подарят силы и здоровье.

Дымом дубовых листьев окуривали дом. По поверьям, это защитит жилище от пожара.

Смотрели, как корова относится к человеку. Если она усиленно его обнюхивает — человеку грозит тяжелая болезнь, нужно обратить внимание на здоровье.

Чтобы болезнь отступила, аккуратно ловили бабочку и, держа ее в руках, 40 раз читали «Отче наш», после чего бабочку отпускали.

Хороший день для прически, маникюра, ухода за собой. Обновление во внешности избавляет человека от части его забот и проблем.

Хороший день для покупок, даже спонтанных, мелких трат, шопинга, крупных приобретений. В этот день покупателям, по поверьям, везет, а вот для продавцов это очень неудачный день.

Помочь родственникам или нуждающимся, сделать хорошее дело — по старинным представлениям, добрый поступок сегодня зачтется втройне.

К этому времени в лесах начинает поспевать черника. Отправлялись на сбор ягод, начиналась заготовка на зиму.

Черника. freepik.com/4045

Что нельзя делать на Сеногнойку

Нельзя купаться. Считается, что водяной сегодня особенно агрессивный и может попытаться утащить на дно рискнувшего потревожить его покой.

Нельзя стирать. Стирка вещей может вымыть из их хозяина финансовое благополучие.

Плохой день для торговли — может случиться непредвиденная беда, кража денег, действия мошенников, порча товара, убыток в деньгах. Также нельзя одалживать деньги — взятое долго не вернут, с должником будут ссоры и скандалы.

Нельзя собирать урожай огурцов или есть огурцы. Сегодня в них сидит или делает их отравленными нечистая сила.

Нельзя грустить — к беде. А вот если больше веселиться, поддерживать хорошее настроение, то проблемы обойдут стороной, человек вступит на белую полосу благополучия.

Нельзя обманывать, врать, преувеличивать - человек сам окажется обманутым.

Нельзя завидовать — завистью можно отдалить свои собственные успехи.

Лес, зелень, темный лес, природа. unsplash.com.

Приметы на 20 июля

Дождь — несколько недель будут продолжаться осадки.

Небо помутнело, стало белесым — к ненастью.

Пауки плетут новую паутину — к ясной погоде.

Вечером журавли кричат — завтра будет хорошая погода.

Утром дождь пошел — к плохому урожаю.

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