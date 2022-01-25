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Жизнь

Народные приметы на Татьянин день. Что можно и категорически запрещено делать 25 января

День памяти святой мученицы Татианы (по-другому — Бабий кут, Татьянин день и День студента) отмечают 25 января. Какие традиции издавна соблюдали в этот праздник — в материале altapress.ru.

Татьянин день в АлтГУ
Татьянин день в АлтГУ
Анна Зайкова

Что можно и ни в коем случае нельзя делать в День Татианы

На Руси в День Татианы «большухи» (хозяйки) пекли крупные караваи на всю семью, символизировавшие солнце. Также женщины доставали хлеб из печи и делили его между членами семьи. Считалось, что вся родня должна съесть хотя бы кусочек выпечки.

Кроме того, 25 января было принято ходить на реку за водой и выбивали ковры. В народе приговаривали: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет».

Кстати, с ведением хозяйства на Бабий кут связано поверье — мол, если девочка родилась в Татьянин день, то будет она хорошей хозяйкой. Такую девушку, были убеждены предки, любой возьмет замуж.

В День памяти святой мученицы Татианы девушки, мечтающие о браке, делали метлу. Ее старались оставить в доме потенциального жениха, причем так, чтобы свекровь не нашла. Однако опытные матери семейств об этом обычае знали и за порог возможных невест пускали не всегда.

Метла, веник.
Метла, веник.
pixabay.com

По легенде, 25 января может исполниться любое желание. Нужно только забраться на самое высокое место в округе и загадать его, глядя на солнце. Еще один интересный ритуал: в Татьянин день студенты рисуют домик на последней странице зачетки. На удачу.

Категорически запрещено на Бабий кут ругать детей, обижать животных и долго гулять по лесу.

Народные приметы на День Татианы

  • Солнце рано пригрело 25 января — к скорому потеплению.
  • Снег в Татьянин день — к сырому и дождливому лету.
  • Ветер дует с юга — значит, лето выдастся засушливым.
  • Какая погода 25 января, такой она будет и в декабре.
  • В День Татианы морозно — к хорошему урожаю.
  • 25 января намело большие сугробы — к богатому урожаю хлеба.
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