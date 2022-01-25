Народные приметы на Татьянин день. Что можно и категорически запрещено делать 25 января

Что можно и ни в коем случае нельзя делать в День Татианы
На Руси в День Татианы «большухи» (хозяйки) пекли крупные караваи на всю семью, символизировавшие солнце. Также женщины доставали хлеб из печи и делили его между членами семьи. Считалось, что вся родня должна съесть хотя бы кусочек выпечки.
Кроме того, 25 января было принято ходить на реку за водой и выбивали ковры. В народе приговаривали: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет».
Кстати, с ведением хозяйства на Бабий кут связано поверье — мол, если девочка родилась в Татьянин день, то будет она хорошей хозяйкой. Такую девушку, были убеждены предки, любой возьмет замуж.
В День памяти святой мученицы Татианы девушки, мечтающие о браке, делали метлу. Ее старались оставить в доме потенциального жениха, причем так, чтобы свекровь не нашла. Однако опытные матери семейств об этом обычае знали и за порог возможных невест пускали не всегда.
По легенде, 25 января может исполниться любое желание. Нужно только забраться на самое высокое место в округе и загадать его, глядя на солнце. Еще один интересный ритуал: в Татьянин день студенты рисуют домик на последней странице зачетки. На удачу.
Категорически запрещено на Бабий кут ругать детей, обижать животных и долго гулять по лесу.
Народные приметы на День Татианы
- Солнце рано пригрело 25 января — к скорому потеплению.
- Снег в Татьянин день — к сырому и дождливому лету.
- Ветер дует с юга — значит, лето выдастся засушливым.
- Какая погода 25 января, такой она будет и в декабре.
- В День Татианы морозно — к хорошему урожаю.
- 25 января намело большие сугробы — к богатому урожаю хлеба.