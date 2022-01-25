Народные приметы на Татьянин день. Что можно и категорически запрещено делать 25 января

День памяти святой мученицы Татианы (по-другому — Бабий кут, Татьянин день и День студента) отмечают 25 января. Какие традиции издавна соблюдали в этот праздник — в материале altapress.ru.

Что можно и ни в коем случае нельзя делать в День Татианы

На Руси в День Татианы «большухи» (хозяйки) пекли крупные караваи на всю семью, символизировавшие солнце. Также женщины доставали хлеб из печи и делили его между членами семьи. Считалось, что вся родня должна съесть хотя бы кусочек выпечки.

Кроме того, 25 января было принято ходить на реку за водой и выбивали ковры. В народе приговаривали: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет».

Кстати, с ведением хозяйства на Бабий кут связано поверье — мол, если девочка родилась в Татьянин день, то будет она хорошей хозяйкой. Такую девушку, были убеждены предки, любой возьмет замуж.

В День памяти святой мученицы Татианы девушки, мечтающие о браке, делали метлу. Ее старались оставить в доме потенциального жениха, причем так, чтобы свекровь не нашла. Однако опытные матери семейств об этом обычае знали и за порог возможных невест пускали не всегда.

Метла , веник. pixabay.com

По легенде, 25 января может исполниться любое желание. Нужно только забраться на самое высокое место в округе и загадать его, глядя на солнце. Еще один интересный ритуал: в Татьянин день студенты рисуют домик на последней странице зачетки. На удачу.

Категорически запрещено на Бабий кут ругать детей, обижать животных и долго гулять по лесу.

Народные приметы на День Татианы