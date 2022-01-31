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Жизнь

Народные приметы в Афанасьев день. Что обязательно нужно сделать 31 января

Афанасьев день, или Афанасий Ломонос, отмечают в народе 31 января. Рассказываем, какие традиции принято соблюдать в этот праздник.

Мороз. Дорога.
Мороз. Дорога.
СС0

Что обязательно нужно делать в Афанасьев день

Предки заметили, что 31 января «ударяют» сильные морозы. Поэтому с Афанасьевым днем связано множество поговорок: «В Афанасьев день — самые морозы», «Афанасий нос и ухо дерет», «Афанасьевские морозы шуток шутить не любят», «Афанасий и Кирилло забирают за рыло», «Пришел Афанасий Ломонос — береги щеки и нос».

В Афанасьев день прародители предсказывали погоду. Считается, что если праздник выдался вьюжным, то весна наступит поздно. Если вороны летают и кружат стаями, то, значит, грядут морозы.

Лютые холода 31 января предвещает и громко гудящий самовар.

Люди верили, что на Афанасия Ломоноса ведьмы летают на шабаш и теряют голову от веселья. В мир людской они возвращаются, чтобы навредить человечеству. Поэтому 31 января было принято изгонять нечисть из жилищ. Ровно в полночь знахари заговаривали печные трубы, через которые злая ведьма якобы может залететь в дом. А простые мужики ходили по деревне с кнутами и колотили ими по стенам хлевов, домов, амбаров — словом, «выбивали» бесов.

Категорически запрещено на Афанасия Ломоноса крестить мальчиков. В противном случае есть риск навлечь на них мужское бессилие. Также 31 января следует избегать любых хирургических операций.

Операция.
Операция.
Онкологический диспансер.

Народные приметы на Афанасия Ломоноса

  • Метель и вьюга 31 января — к долгой зиме.
  • Солнце и месяц в «круге» — жди похолодания.
  • В Афанасьев день тепло — значит, урожай будет скудным.
  • Солнце вышло на небе только к полудню — к ранней весне.
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