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Жизнь

Народные приметы 3 января. Что ни в коем случае нельзя в Прокопьев день

3 января в народе отмечают Прокопьев день, или Прокоп-полукорм. Рассказываем о традициях и запретах этого праздника, которые обязательно соблюдали предки.

Зима, снег.
Зима, снег.
Открытые источники в интернете.

Что обязательно нужно сделать в Прокопьев день

3 января прародители тщательно проверяли хлева, курятники и коровники — чтобы оценить оставшиеся запасы корма и не оставить скот голодным.

Хозяйки в эту дату ворошили зерно и гоняли мышей. Просыпанные злаки они непременно собирали с пола. Считалось, что чем больше их удалось поднять, тем счастливее и богаче будет жизнь.

Что категорически запрещено на Прокопа-полукорма

Ни в коем случае нельзя:

  • выходить на улицу. Этот запрет относится только к барышням. По преданию, если его не соблюсти, то судьба поспешит нанести удар;
  • ловить и есть рыбу. В противном случае дети в семье могут тяжело заболеть.
Рыба.
Рыба.
СС0

Приметы 3 января

  • Солнце на рассвете 3 января красное — к метели и вьюге;
  • Сегодня с утра идет снег — значит, он будет сыпать всю неделю;
  • После полудня началась вьюга — к затяжной зиме;
  • В Прокопьев день повалил град — значит, урожай свеклы и гречихи будет слабым.
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