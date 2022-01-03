Народные приметы 3 января. Что ни в коем случае нельзя в Прокопьев день

Что обязательно нужно сделать в Прокопьев день
3 января прародители тщательно проверяли хлева, курятники и коровники — чтобы оценить оставшиеся запасы корма и не оставить скот голодным.
Хозяйки в эту дату ворошили зерно и гоняли мышей. Просыпанные злаки они непременно собирали с пола. Считалось, что чем больше их удалось поднять, тем счастливее и богаче будет жизнь.
Что категорически запрещено на Прокопа-полукорма
Ни в коем случае нельзя:
- выходить на улицу. Этот запрет относится только к барышням. По преданию, если его не соблюсти, то судьба поспешит нанести удар;
- ловить и есть рыбу. В противном случае дети в семье могут тяжело заболеть.
Рыба.
СС0
Приметы 3 января
- Солнце на рассвете 3 января красное — к метели и вьюге;
- Сегодня с утра идет снег — значит, он будет сыпать всю неделю;
- После полудня началась вьюга — к затяжной зиме;
- В Прокопьев день повалил град — значит, урожай свеклы и гречихи будет слабым.