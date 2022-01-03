Народные приметы 3 января. Что ни в коем случае нельзя в Прокопьев день

3 января в народе отмечают Прокопьев день, или Прокоп-полукорм. Рассказываем о традициях и запретах этого праздника, которые обязательно соблюдали предки.

Что обязательно нужно сделать в Прокопьев день

3 января прародители тщательно проверяли хлева, курятники и коровники — чтобы оценить оставшиеся запасы корма и не оставить скот голодным.

Хозяйки в эту дату ворошили зерно и гоняли мышей. Просыпанные злаки они непременно собирали с пола. Считалось, что чем больше их удалось поднять, тем счастливее и богаче будет жизнь.

Что категорически запрещено на Прокопа-полукорма

Ни в коем случае нельзя:

выходить на улицу. Этот запрет относится только к барышням. По преданию , если его не соблюсти , то судьба поспешит нанести удар;

если его не соблюсти то судьба поспешит нанести удар; ловить и есть рыбу. В противном случае дети в семье могут тяжело заболеть.

Рыба. СС0

Приметы 3 января