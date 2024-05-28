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Жизнь

Народный праздник Пахом Теплый. Какие существуют приметы и традиции

28 мая православная церковь отмечает день памяти преподобного Пахомия Великого. Пахомий был монахом и основателем первых монашеских общин в Египте. На Руси этот день называли Пахомом Теплым, потому что с этого числа начинались теплые дни, больше характерные для лета. В 2024 году этот праздник выпадает на вторник.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Пахом Теплый. Традиции и приметы

В этот праздник крестьяне стремились завершить все посевные работы до полудня. В конце мая сеяли лен, овес и пшеницу, а также сажали огурцы. Считалось, что семена, посаженные в этот день, быстро взойдут и дадут богатый урожай.

Также в этот день занимались избавлением от старых и ненужных вещей и наводили порядок в доме. Все работы старались закончить до обеда, пока светло. Наши предки были уверены, что это принесет в дом достаток и благополучие. А тем, кто уклонялся от работы или не успевал всё сделать, предрекали жизнь «впроголодь» до следующего года.

Особое внимание уделялось приметам, связанным с погодой. Ясный и теплый день считался хорошим знаком. В этом случае говорили: «На Пахома тепло — всё лето теплое будет». Багряный восход 28 мая предвещал засуху и пожары, а дождливый день — мокрое лето.

Уборка.
Уборка.
unsplash.com

Что можно и нельзя делать 28 мая 2024 года

Важно поддерживать чистоту и порядок в доме. Нужно мыть посуду сразу после еды, не оставлять на кухне или в комнатах грязь и мусор. Следует починить сломанные вещи и вычистить загрязнившиеся.

Чтобы не навлечь на себя неприятности, не стоит брать чужое полотенце — так можно «взять» и чужие проблемы. Также нужно аккуратно обращаться с деньгами: не рекомендуется брать в долг, так как потом придется рассчитываться за чужие долги. Если девушка хочет, чтобы ее любовные планы сбылись, не стоит о них рассказывать.

Как и в любой другой церковный праздник, нельзя сквернословить, ругаться, допускать дурные мысли и совершать дурные поступки.

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