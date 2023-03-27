27 марта
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Жизнь

Наши и медведь. Алтайский застройщик необычно презентовал новый ЖК в центре Санкт-Петербурга

«Смотрите, какие девушки!» Так реагировали изумленные петербуржцы, увидев днем 22 марта красавиц в русских народных костюмах у станций метро «Гостиный двор» и «Московская». На Невском в этой колоритной компании гулял еще и огромный медведь, сообщает «Фонтанка».

Медведь в окружении русских красавиц стал любимцем публики, гулявшей на Невском.
Медведь в окружении русских красавиц стал любимцем публики, гулявшей на Невском.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».

Участники необычного шествия появились на улицах Петербурга не с пустыми руками: нарядные барышни катили яркие желтые чемоданы, хозяин сибирского леса держал в лапах табличку с изображением … верблюда.

Медведь в окружении русских красавиц стал любимцем публики, гулявшей на Невском.
Медведь в окружении русских красавиц стал любимцем публики, гулявшей на Невском.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».
Петербуржцы узнали, где находится ЖК «Сибирь», и чем он будет отличаться от других проектов на Северо-Западе.
Петербуржцы узнали, где находится ЖК «Сибирь», и чем он будет отличаться от других проектов на Северо-Западе.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».
Петербуржцы узнали, где находится ЖК «Сибирь», и чем он будет отличаться от других проектов на Северо-Западе.
Петербуржцы узнали, где находится ЖК «Сибирь», и чем он будет отличаться от других проектов на Северо-Западе.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».
Петербуржцы узнали, где находится ЖК «Сибирь», и чем он будет отличаться от других проектов на Северо-Западе.
Петербуржцы узнали, где находится ЖК «Сибирь», и чем он будет отличаться от других проектов на Северо-Западе.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».
Сибирский медведь в центре внимания.
Сибирский медведь в центре внимания.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».
Презентация завершилась ярким перформансом в ЖК «Сибирь».
Презентация завершилась ярким перформансом в ЖК «Сибирь».
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».

Веселая компания явно получала удовольствие от происходящего — девушки охотно фотографировались с прохожими, пели песни и даже раздавали подарки. Косолапый вообще произвел фурор: обнимался с малышней, позировал для горожан и туристов, превращая серый будний день в праздник.


Никто долго не мог понять, что это было. Как оказалось, нашествие девушек с желтыми чемоданами — не промо к ремейку фильма «Любовь и голуби» или новых серий «Маши и Медведя», а часть презентации жилого комплекса «Сибирь» от группы компаний «Союз».

«Нашествие» на Московском проспекте.
«Нашествие» на Московском проспекте.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».
Девушки в национальных костюмах смогли вовлечь в общее действо прохожих.
Девушки в национальных костюмах смогли вовлечь в общее действо прохожих.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».
Девушки в национальных костюмах смогли вовлечь в общее действо прохожих.
Девушки в национальных костюмах смогли вовлечь в общее действо прохожих.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».
Девушки в национальных костюмах.
Девушки в национальных костюмах.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».
Девушки в национальных костюмах.
Девушки в национальных костюмах.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».

Не так давно у нас стартовала новая рекламная кампания «Не нужны мне Эмираты, выбираю родные пенаты», и мы решили креативно обыграть эту идею, — говорит финансовый директор группы компаний «Союз» Елена Греб. — Прежде всего, она несет исключительно добрый и позитивный смысл. И так здорово, что наша сибирская тематика так положительно и добросердечно откликается в жителях Санкт-Петербурга.

Финансовый директор группы компаний «Союз» Елена Греб.
Финансовый директор группы компаний «Союз» Елена Греб.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».

Уголок Сибири возводится в поселке Тельмана на границе с Колпино. Это восемь домов, часть из которых застройщик сдаст до конца 2023 года. Здесь будет колоритным все, начиная с фасадов и заканчивая детскими площадками, повторяющими ландшафты живописного таежного края. В квартале запланированы два детских сада, школа, закрытый наземный паркинг. Двор будет закрыт от медведей и машин.

ЖК «Сибирь» на рендере.
ЖК «Сибирь» на рендере.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».
И ЖК «Сибирь» в реальности.
И ЖК «Сибирь» в реальности.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».
И ЖК «Сибирь» в реальности.
И ЖК «Сибирь» в реальности.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».
И ЖК «Сибирь» в реальности.
И ЖК «Сибирь» в реальности.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Союз».

В ЖК доступны несколько видов квартир: с предчистовой отделкой, ремонтом «под ключ», а также варианты с меблировкой от застройщика. В квартирографии представлены 1−4-комнатные лоты площадью от 26 кв. метров.

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