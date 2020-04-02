«Наши сердца с вами». Барнаульцы из Англии, Италии и Испании рассказали, как живут в разгар «чумы» XXI века

Выходцы из Барнаула — художник, актриса и медик Ирина Шутова де Парра и банковский консультант Елена (имя изменено) — сейчас находятся в самом очаге распространения коронавируса. Первая уже много лет живет в Барселоне, вторая прожила год в Лондоне и в день нашей беседы улетела в ставшую ей родной Италию. Они поделились личными впечатлениями о жизни в странах, охваченных пандемией.

Барселона , рассказывает Ирина Шутова де Парра.

Количество инфицированных: 95 923.

В том числе с летальным исходом: 8 464.

Данные на утро 1 апреля.

Источник: Роспотребнадзор.

Как люди восприняли опасность

— В опасность никто не верил. И никто не был к этому готов. Я прилетела в Испанию со свадьбы дочери 7 марта, сшила маску и выходила в ней — на меня смотрели и удивлялись.

А 17 марта Испания объявила полный карантин. И было много случаев, когда люди пытались обмануть полицейских. Молодежь брала полупустой пакет с мусором и так гуляла от одного дома к другому. Или говорила — иду в аптеку покупать лекарства для бабушки. И идет за два километра от дома.

Опустевшая Барселона. Ирина Шутова де Парра.

Но теперь все это прекратили. Смертей очень много и, думаю, статистика неполная. Сегодня по телевизору сказали, что нашли умерших, которым некому было помочь — они одинокие. В пяти минутах ходьбы от меня есть дом престарелых. Говорят, там умерли 24 человека. Люди там еще остались. Но они смертники.

Как отреагировали на карантин

— Когда в Испании объявили карантин, люди бросились скупать все, что завозили в магазины ночью. Полки опустели, власти даже ввели особое время для пожилых, которые не успевали за более молодыми. Сейчас с 9 до 10 утра в магазины пускают только людей в возрасте.

В конце марта, наконец, появились продукты и товары первой необходимости — та же туалетная бумага. В магазинах нанесли разметку — как должны стоять покупатели. Люди ее соблюдают.

Очередь в супермаркете в Барселоне. Ирина Шутова де Парра.

Но на улицах людей почти нет. Барселона, крупный туристический центр мира, словно вымерла. Там, где живу я, дороги вымощены камнем, как на Красной площади. Между ними проросла трава, я даже видела цветы. Еще недельку — и это будут не дороги, а газоны.

Из государственных служб работают только больницы, полицейские и пожарные. Закрыто все, кроме небольшого количества магазинов, в которые можно попасть только до семи вечера, сроки работы сократили. Родителям недавно разослали информацию — школы не будут работать до 1 июня.

Муниципальные дворники тоже не выходят. Когда я иду гулять с собакой, я беру пакет и собираю бумажки. Их немного — ведь люди сидят по домам. Также, как я, у нас делают многие.

Опустевшая Барселона. Ирина Шутова де Парра.

Какие ввели ограничения

— В Испании разрешают выходить из дома только один раз в день и только одному человеку из семьи. Можно вынести мусор, купить необходимые продукты, погулять с собачкой. У нас даже появились объявления — предлагают за 15 евро свою собачку для прогулки.

Раньше можно было выгуливать собаку в 200 метрах от дома. С 30 марта по 9 апреля ввели новые ограничения, можно отходить не дальше чем на 50 метров. А больным, инвалидам выходить вообще запрещено. Естественно, нарушения караются штрафами от 60 до 3 тыс. евро. Полиция по району кружит и кружит.

Когда я иду в магазин Mercado, надеваю маску, перчатки, шапочку. Захожу в супермаркет — там меня обязывают протереть перчатки дезинфицирующей жидкостью и надеть еще одни перчатки, которые я сниму на выходе. Когда я возвращаюсь домой с покупками, я протираю продукты спиртом, а одежду отправляю в стирку.

Карантин. Офис. CC0

Как работают больницы

— В Испании все больницы переполнены. В голове не укладывается: врачи стараются спасать только молодых. Не хватает оборудования для вентиляции легких, из-за этого люди задыхаются и умирают. Чем больше будет оборудования, тем меньше смертей, поймите это, закупайте аппараты для искусственной вентиляции легких.

Четыре дня назад у мужа (а он из группы риска) поднялась температура. Ночью я пыталась дозвониться по номеру 112, это национальная служба. Три часа было занято. Дозвонилась только к трем утра. Мне сказали — спокойно, мы с вами свяжемся.

Утром перезвонили из поликлиники, посоветовали следить за температурой и дыханием, принимать парацетамол и не нервничать. К счастью, температура спала. Но по ночам (а я после операции на больничном) я не сплю, смотрю за мужем. И пишу картины. Это помогает не думать о самом страшном.

У нас говорят: скорую помощь оказывают только тем, кто болен коронавирусом. Даже если у тебя сломалась нога или инсульт, принять такого больного нет возможности. На моих глазах упал мужчина с сумками на выходе из супермаркета. Люди боялись к нему подойти, рядом стояли только полицейские. На фото можно увидеть, как он лежит.

В Испании умирает по 500−800 человек в день. Говорят, что это пик, но будет еще вторая волна, а, может быть, и третья. Но мне уже не страшно. Мне все равно — как будет, так и будет.

На выходе из супермаркета упал человек. Ирина Шутова де Парра.

Есть ли маски

— Тем, кто на переднем фронте — медикам, не хватает спецодежды. Это самое страшное. В испанских госпиталях врачи работают без спецкостюмов, просто в халатах, поэтому многие заразились, многие умерли.

Недавно в Мадриде отказался работать один госпиталь, потому что у медиков нет спецодежды и масок. К больнице подъехали все полицейские и пожарные, они хлопали — уговаривали, чтобы врачи продолжали работать.

Ирина Шутова де Парра. Ирина Шутова де Парра.

У меня есть своя хирургическая маска и, кроме того, я сшила себе еще одну. Но все люди ходят в масках — кто-то, у кого есть швейные машинки, шьет, кто-то где-то достает. Я недавно купила в парфюмерном магазине. В аптеках масок нет. Нет обыкновенных масок!

Очень жаль продавцов — они ведь тоже на переднем фронте. У них только хлипкая маска и перчатки. Сегодня в нашем супермаркете перед кассами поставили защитное стекло. Но это больше для шоу. Разве они защитят от вируса?

Как люди помогают друг другу

— На улицах люди стараются близко не подходить друг к другу, даже шарахаются. Но все понимают, что надо собраться с силами.

В супермаркете в Барселоне. Ирина Шутова де Парра.

Вечером, часов в семь или восемь, все мои соседи начинают играть на музыкальных инструментах или включают музыку, чтобы подбодрить друг друга, показать, что еще живы. И чтобы поддержать пожарных, полицейских и медиков.

У нас есть сеть, через которую обмениваются информацией жители моего района Сан Андреу, рассказывают, где можно купить перчатки, продаются ли маски, и вообще — что где происходит.

Одна фирма за три дня перестроили производство и начала делать аппараты для дыхания. Это здорово.

У жителей Алтая еще есть время подготовиться. Шейте спецодежду, шейте маски. Улыбайтесь, позитив дает силы, поддерживаете друг друга. И берегите себя.

Великобритания , рассказывает Елена.

Количество заразившихся: 25 150.

В том числе с летальным исходом: 1 789.

Данные на утро 1 апреля.

Источник: Роспотребнадзор.

Как люди восприняли опасность

— В Лондоне, когда все только начиналось, был случай, когда парня с азиатской внешностью побили. Но сейчас этого нет или не слышно. К заболевшим общество относится, как мне кажется, толерантно — ведь они не виноваты в том, что заразились.

Народ организуется помогать, потому что это в твоих интересах, чтобы заболевшие или те, кто на карантине, могли оставаться дома. Набирают волонтеров. Я недавно видела такого — в белом халате, маске и перчатках и с каким-то пакетом, он, наверное, нес продукты или лекарства тем, кто на карантине.

В нашей организации, когда узнают о заболевших, менеджмент отправляют сообщения: наши сердца с вами. У нас всем рассказывают, что люди находятся дома, у них нет риска.

Очередь в супермаркет в Лондоне. Март , 2020. Altapress.ru

Какие ввели ограничения

— В Лондоне сначала решили особых ограничений не вводить. Но потом поняли, что не справятся с нагрузкой на больницы. И теперь все по-другому. Картина не апокалиптическая, но, я думаю, скоро там будет так же, как в Италии.

Выходить на улицу можно только два раза в сутки. Правда, я не видела, чтобы за этим следили, полиции почти не видно. Но зато многие, кто сидит на карантине, стали заниматься бегом — даже те, кто никогда этим не увлекались, включая меня.

Одна пробежка и один поход в магазин — все, больше выходить нельзя.

На улицах все стараются обходить или обегать друг друга на полтора-два метра.

И везде ты видишь обращения с призывом оставаться дома. Бронируешь ли ты такси, заходишь в Инстаграм или фейсбук, всюду: stay home — safe lives. Сиди дома — сохраняй жизни. Заказывала такси через приложение Uber— там тоже выплыла надпись: если это не обязательная поездка, оставайтесь дома.

Кого тестируют

— В Великобритании правило: если у тебя нет серьезны симптомов, ты не сдаешь тест. Если немного заболел — сиди дома. Тут такая логика: если все захотят сдавать анализы, система с этим не справится. Тем не менее сделано довольно много тестов. На сайте правительства сказано — около 90 тысяч.

Благотворительная организация в Лондоне. @Nhsherosupport

Есть ли в стране маски

— Хорошую маску с фильтром я купить не смогла — не было. Купила много одноразовых, которые я часто меняю. А вот у медиков все, что нужно, есть. Правительство заявило, что у него большие резервы и врачам их хватит на несколько месяцев.

Без масок в некоторых местах просто нельзя. В аэропорту Хитроу, из которого я летела в Италию, людей без маски не регистрировали на рейс. При мне люди уговаривали — давайте мы закроем лицо шарфом. Но — нет. К счастью, в очереди нашлись те, кто поделился лишней маской.

Все государственные службы, которые могут, перешли на удаленную работу. Многие офисы тоже. Все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты. Вот еще был открыт магазинчик с журналами, где я смогла отксерокопировать документы.

Метро в Лондоне сейчас постепенно закрывают — закрыли очень крупные станции, где много было народу. На некоторых ветках метро можно было пользоваться ночью — но их теперь тоже закрыли.

Полиция Лондона. @ martinomatijevic

Как отреагировали жители на угрозу

Сначала в супермаркетах все очень быстро раскупали. Пропала туалетная бумага, об этом начали писать в новостях, все начали читать и еще больше скупать, и она окончательно пропала.

Потом ввели ограничения — можно только по две упаковки в одни руки. Но все равно ее не было, не было пасты (макарон) и много чего. Как-то я пошла в магазин и купила последний кусочек мяса. Но вот теперь товары первой необходимости, по большей части, снова есть

Народ стал ходить в масках еще когда в стране было только 400 заболевших. Но потом вышло указание правительства и теперь большинство, процентов 80, в масках и перчатках. Хотя и не все. Недавно была в супермаркете — и там один молодой человек был без маски и перчаток. Похоже, ему все равно.

Сейчас на улицах меньше машин, меньше людей. Многие пересели на велосипеды, чтобы не ездить на общественном транспорте — их там можно взять в аренду за 1 фунт в час. Почти все велосипеды расхватали. Автобусы ездят полупустые.

Еще характерная картина: многие лондонцы пользуются доставкой. Около нашего подъезда каждый день штук по десять посылок из Amazon. Почтальон принес мне бандероль с документами — он стоял метрах в двух от двери. Спросил, как меня зовут, а расписываться мне не пришлось.

Как работают аэропорты

— Аэропорт Хитроу, один из самых крупных в мире, в день моего отлета, был почти пустой, хотя обычно он просто забит людьми. Очередь была только на регистрацию рейса, и она растянулась на пол аэропорта.

В очередях расстояние между людьми — 2 метра. Правда, когда началась регистрация, началось настоящее столпотворение, потому что один рейс задержали.

В самолете все, кроме семей, сидели на отдельных креслах. По радио попросили не снимать масок и объявили, что сервиса не будет, чтобы защитить персонал, поэтому не разносили ни еду, ни воду.

Все, кто летели в Италию, итальянцы. Туриста ни одного не видела. Туризм, похоже, закончился.

Италия. Рассказывает Елена.

Количество заразившихся: 106 128.

В том числе с летальным исходом: 12 443.

Данные на утро 1 апреля.

Источник: Роспотребнадзор.

Как восприняли опасность

— Первый эффект: отрицание. У меня где-то есть запись выступления одного политика, который сказал, что все это ерунда, у нас только двое заразившихся. Кстати, он потом сам заразился коронавирусом.

Как людей ограничивают

— Когда все начиналось, закрыли сначала 11 общин, потом целый регион, потом всю страну. В ресторанах сначала ввели дистанцию между столами. И полиция ходила, проверяла. Если народ начинал общаться слишком близко, ресторан, как я слышала, сразу закрывали. Сейчас все рестораны и кафе не работают.

Улицы в городах постоянно патрулирует полиция. Все должны сидеть дома. Если ты куда-то идешь, должен показать сертификат, который сам заполняешь по установленной форме — ее можно легко добыть на каком-нибудь правительственном сайте.

В нем ты пишешь, зачем куда-то идешь или едешь и почему к тебе неприменимы меры карантина. Вписываешь номер телефона, паспорта или другого документа, ставишь дату.

Италия. Март , 2020. Instagram-mohamedelmoubarik

Полиция проверяет этот сертификат все время — может остановить в супермаркете, на улице, где угодно. Чтобы переезжать из города в город, нужна срочная причина, внутри города передвигаться проще.

Карантин для приехавших в Италию — это очень серьезно. Каждый обязан уведомить особую службу о том, что приехал. За тем, будут ли я сидеть дома, будут наблюдать.

Но это все же не так жестко, как в Индии. Моя знакомая из этой страны вернулась домой, потому что всем разрешили работать из дома. ПО ее словам, на двери всем, кто сидит на карантине, клеят наклейку: этот человек (с фамилией и именем) находится на карантине.

Говорят, если человек нарушит карантин и его поймают, его заставляют 40 раз приседать. Не знаю даже, можно ли этому верить.

Как работают больницы

— Меня поразило то, что врачам приходится делать выбор, кого лечить. Предпочтение отдают молодым. Думать об этом очень тяжело.

Сначала в Италии закрыли все частные клиники. Но сейчас их снова открыли, чтобы помогать справляться с наплывом заболевших. Медиков, которые в них работают, уже вызвали на работу. Среди них есть пенсионеры.

Италия , аэропорт. 30 марта 2020 года. Altapress.ru Италия. В самолете. 30 марта 2020 года. Altapress.ru

Как работают аэропорты

— Аэропорты еще работают, но принимают очень мало рейсов. В Риме все было очень организованно. Из самолета выходили по три ряда, и все ждали своей очереди, выходили на большом расстоянии друг от друга.

Очереди в аэропорту на паспортный контроль были очень длинные, все заполняли анкеты — нам сказали ее фотографировать, видимо, чтобы при случае показать полицейским. Но очереди быстро двигались.

Рядом с людьми много сотрудников аэропорта или полицейских. На территории везде есть желтая разметка, сотрудники аэропорта просили пропустить одну черточку и стоять подальше друг от друга.

В Болонью (а это очень крупный город) прилетает всего один рейс. Он прилетел и улетел — и аэропорт сразу закрывали. Мне пришлось вернуться, чтобы снять наличные из банкомата — пришлось стучать в дверь. Но мне открыли!

Пустые полки в магазине Лондона. Такое же узнала вся Европа. Март , 2020. Altapress.ru

Как помогают в беде

— В Италии есть такая помощь бизнесу, как касса интеграцьоне. Это такой фонд, из которого людям оплачиваются часть зарплаты (но не более 2 тыс. евро) при вынужденных временных простоях. Наш знакомый, который вынужден был закрыть свой ресторан, всех своих сотрудников перевел на кассу интеграцьоне, они хотя бы не остались без денег.

Но, наверное, не все могут перевести на этот механизм своих сотрудников. Домой меня вез таксист — он потерял работу из-за коронавируса, остался без денег и теперь вот возить пассажиров. Кстати, он спросил, не медсестра ли я. Я удивилась, а он объяснил: решил всех медиков возить бесплатно. Хотя деньги ему нужны.

Мне страшно думать о том, что будет с миром дальше, когда мы эту пандемию переживем. Еще я очень беспокоюсь за моих родных и друзей, кто остался в России, кто живет в Барнауле. Правильно, что ввели карантин. Чем раньше это делают, тем лучше. Сидите дома. Спасайте жизни.