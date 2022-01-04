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Жизнь

Настасьин день. Что можно и категорически запрещено делать 4 января

По православному календарю 4 января — Настасьин день. Другое название этого праздника — Анастасия Узоразрешительница. Какие традиции и запреты рекомендуют соблюдать сегодня, рассказываем в материале altapress.ru.

Зима. Снег в лесу.
Зима. Снег в лесу.
June Franks,CC BY-ND 2.0,part from original.

Традиции на Анастасию Узоразрешительницу

Настасьин день — особенная дата для беременных. На Узоразрешительницу они традиционно вышивали полотенца, которые служили оберегом при родах. Кстати, саму вышивку называли узорочьем.

Отмечали торжество довольно скромно — с постной кашей. Ей обязательно кормили будущих мам, чтобы оградить их от болей, несчастий и слез.

Запреты на Настасьин день

4 января ни в коем случае нельзя:

  • Ходить по дому босиком. Это — верный «способ» накликать на себя нищету и голод;
  • Прокалывать уши. В противном случае они будут долго заживать.
Женские ноги.
Женские ноги.
CC0

Народные приметы 4 января

  • Небо в на закате чистое — к солнечному дню;
  • Снегири в Настасьин день в полете «шелестят» крыльями громче обычного — жди непогоды;
  • На крышах 4 января появилось много сосулек — к богатому урожаю;
  • Облака плывут против ветра — значит, скоро будет снегопад;
  • В реках понизился уровень воды — к засушливому лету.
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