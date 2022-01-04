Настасьин день. Что можно и категорически запрещено делать 4 января

По православному календарю 4 января — Настасьин день. Другое название этого праздника — Анастасия Узоразрешительница. Какие традиции и запреты рекомендуют соблюдать сегодня, рассказываем в материале altapress.ru.

Традиции на Анастасию Узоразрешительницу

Настасьин день — особенная дата для беременных. На Узоразрешительницу они традиционно вышивали полотенца, которые служили оберегом при родах. Кстати, саму вышивку называли узорочьем.

Отмечали торжество довольно скромно — с постной кашей. Ей обязательно кормили будущих мам, чтобы оградить их от болей, несчастий и слез.

Запреты на Настасьин день

4 января ни в коем случае нельзя:

Ходить по дому босиком. Это — верный «способ» накликать на себя нищету и голод;

Прокалывать уши. В противном случае они будут долго заживать.

Женские ноги. CC0

Народные приметы 4 января