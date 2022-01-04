Настасьин день. Что можно и категорически запрещено делать 4 января

Традиции на Анастасию Узоразрешительницу
Настасьин день — особенная дата для беременных. На Узоразрешительницу они традиционно вышивали полотенца, которые служили оберегом при родах. Кстати, саму вышивку называли узорочьем.
Отмечали торжество довольно скромно — с постной кашей. Ей обязательно кормили будущих мам, чтобы оградить их от болей, несчастий и слез.
Запреты на Настасьин день
4 января ни в коем случае нельзя:
- Ходить по дому босиком. Это — верный «способ» накликать на себя нищету и голод;
- Прокалывать уши. В противном случае они будут долго заживать.
Женские ноги.
CC0
Народные приметы 4 января
- Небо в на закате чистое — к солнечному дню;
- Снегири в Настасьин день в полете «шелестят» крыльями громче обычного — жди непогоды;
- На крышах 4 января появилось много сосулек — к богатому урожаю;
- Облака плывут против ветра — значит, скоро будет снегопад;
- В реках понизился уровень воды — к засушливому лету.