Настоящая байкерская тусовка. Altapress.ru вспоминает, как в 2007 году в Барнауле с шумом закрыли мотосезон

Последнее закрытие мотосезона прошло неделю назад, 17 сентября. Байкеры проехали по пр. Красноармейскому и вернулись на пляж «Водный мир». Шуму, конечно наделали и даже попали в ДТП. Однако после мотозаезда в 2007 гул в городе стоял еще долго.
Смотрите, что они вытворяли!
А эти фотографии заслуживают отдельного внимания.
Байк-шоу 2007.
Дмитрий Лямзин.
Байк-шоу 2007.
Дмитрий Лямзин.
Байк-шоу 2007.
Дмитрий Лямзин.
Байк-шоу 2007.
Дмитрий Лямзин.
Посмотреть фоторепортаж с закрытия Мотосезона-2022 можно здесь.