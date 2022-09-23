23 сентября
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Жизнь

Настоящая байкерская тусовка. Altapress.ru вспоминает, как в 2007 году в Барнауле с шумом закрыли мотосезон

15 лет назад на городском пляже с таким шумом закрыли сезон, что мы не может этим не поделиться. Только посмотрите на стройных девчонок в бикини, татуированных парней в кожаных куртках и на красивые блестящие байки.

Байк-шоу 2007.
Байк-шоу 2007.
Дмитрий Лямзин.

Последнее закрытие мотосезона прошло неделю назад, 17 сентября. Байкеры проехали по пр. Красноармейскому и вернулись на пляж «Водный мир». Шуму, конечно наделали и даже попали в ДТП. Однако после мотозаезда в 2007 гул в городе стоял еще долго.

Смотрите, что они вытворяли!

А эти фотографии заслуживают отдельного внимания.

Байк-шоу 2007.
Байк-шоу 2007.
Дмитрий Лямзин.
Байк-шоу 2007.
Байк-шоу 2007.
Дмитрий Лямзин.
Байк-шоу 2007.
Байк-шоу 2007.
Дмитрий Лямзин.
Байк-шоу 2007.
Байк-шоу 2007.
Дмитрий Лямзин.

Посмотреть фоторепортаж с закрытия Мотосезона-2022 можно здесь.

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