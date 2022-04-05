5 апреля
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Жизнь

Настоящая весна пришла в Алтайский край

Сплошные плюсы появились в прогнозе Алтайского ЦГМС о погоде в ближайшие три дня.

Весна, небо.
Весна, небо.
CC0

5 апреля днем в Алтайском крае ожидается +13… +18 градусов, по южным районам потеплеет до +23. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

6 апреля ночью ожидается +3… +8 градусов, днем прогнозируют +11… +16 градусов, по юго-востоку может быть до +23. В западных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами с порывами до 18 м/с.

7 апреля ночная температура составит +2… +7 градусов, на большей части территории края дождь, по северо-западу может быть мокрый снег. Днем потеплеет До +10, осадки прекратятся.

В Барнауле

5 апреля ожидается +15… +17 градусов, 6 апреля +13… +15, а 7 апреля +7… +9.

На все дни преимущественно без осадков.

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