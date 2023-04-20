Поздравления с Днем донора в прозе
Донор — это истинное призвание, которое вы несёте с достоинством и открытым сердцем. Благодарим вас в ваш праздник за вашу доброту и сознательность, за то, что вы помогаете людям, находящимся в тяжёлой ситуации. Это истинно ваш день, поэтому вас следует отдохнуть и привести в порядок собственное здоровье, чтобы вновь помогать тем, кто в этом нуждается.
Поздравляю с Национальным днем донора в России. Ты — гордость страны и спасение для многих людей, твоя кровь — надежда для всех нас. Ты не просто донор, ты — чуткий, добрый, замечательный человек, которому не безразлична судьба остальных. И я от всей души хочу тебе пожелать большого человеческого счастья, огромных успехов и верной удачи во всех твоих делах.
Помощь другим важна для каждого человека, который считает себя просвещенным и гуманным, а помощь в поддержании здоровья — важна вдвойне. С Национальным Днем Донора в России, пусть ваша помощь всегда будет оценена по достоинству и принесет пользу кому-то, кто нуждается в ней.
Поздравления с Днем донора в стихах
С Днем донора России поздравляю!
Порой как важно эту помощь оказать.
Пускай тебя благополучье окружает,
И хочется еще отдельно пожелать
Во всех делах — больших успехов,
Любви кристально-чистой, теплоты,
Побольше радости и смеха,
Побольше счастья, мира, красоты.
С днем донора поздравлю
Людей большой души,
Тех, кто своею кровью
Спасает чью-то жизнь.
Дай Бог вам сил, здоровья
И в сердце доброты,
Пусть ваша кровь удержит
Кого-то у черты.
В День донора «Спасибо вам!"
Россия говорит,
За жизни вас спасенные
Страна благодарит.
Кто жизни людские спасает,
Творит безвозмездно добро,
Несет людям радость и счастье,
И тем, кто нуждается, дарит тепло!
Ведь донор достоин почета,
Особого дня каждый год.
Чтоб все, кто болеет, были здоровы,
И донора подвиг пусть вечно живет.
Спасибо за то, что сдаете,
Вы кровь и частицу себя,
Ведь вы для спасения мира живете,
Красиво, легко и любя!
Поздравления с Днем донора в смс
Мы всех доноров России
Поздравляем в этот день,
Этим людям с добрым сердцем
Кровь сдавать свою не лень,
Им здоровья пожелаем,
В жизни их не будет бед,
Пусть людей они спасают
И живут пусть до ста лет!
Ты человек с большой душой
И даже крови не жалеешь,
Чтоб помощь получил больной
Незамедлительно, скорее!
Тебе, конечно же, почёт!
Поступок очень благороден.
Так пусть всегда тебе везет,
Подмога вовремя приходит!
Порой от вашей только крови
Зависеть может чья-то жизнь,
Дай ближнему глоток любови —
И жизнью поделись.
И что вас завтра в жизни ждет —
Неведомы пути.
Настанет час — другой придёт,
Чтоб вашу жизнь спасти.